La dramática situación que viven los varados en Mendoza

No sólo hay argentinos varados en otros países del mundo, también hay miles de argentinos varados en su propio país. Es el caso de alrededor de 300 argentinos que se encuentran en Mendoza imposibilitados de regresar a sus hogares debido al cierre de los límites interprovinciales por el coronavirus.

Tal es el caso de Yanina Alejandra Funes (29 años) que viajó por una consulta médica. Llegó a Mendoza el 16 de marzo en micro desde Chilecito, La Rioja, junto a sus 3 hijos de 7, 11 y 15 años. Este viaje lo realizaron porque la hija mayor de Yanina debía hacer una consulta médica oftalmológica post operatoria en la Fundación Zaldívar.

Decidieron venir unos días antes de la fecha del turno que les habían otorgado para poder organizar su estadía. Pero a pesar del gran esfuerzo de la familia por viajar, cuando se implementaron las restricciones por la pandemia el turno se canceló “cerraron todo y no pudimos hacer nada”, cuenta la mujer.

“Teníamos pasajes para volver el 22 de marzo, luego en la terminal los cambiaron para el 26 de marzo aunque tampoco pudimos viajar”.

Yanina junto a sus 3 hijos viven hace 45 días en una pieza prestada por un familiar, en Los Corralitos (Guaymallén). La madre relata que se encuentran en una habitación muy chica que cuenta sólo con una heladera pequeña, una mesa con sillas y la cama de 1 plaza y media donde deben dormir los 4.

“El problema es que ahora me pidieron la habitación, porque era del patrón de mi familiar. Si me tengo que quedar la tengo que pagar y no tengo esa plata”, expresa afligida Yanina. Para subsistir todos los días cuenta con la ayuda de unos amigos que conoció cuando vivió en Mendoza, “ellos traen mercadería para ayudarme”.

Yanina Funes relata la cantidad de veces que se ha comunicado con Turismo de la Rioja y la intendencia de Chilecito, desde donde le ofrecieron ayuda económica en una primera instancia pero luego no le dieron más respuestas y esta asistencia nunca llegó.

Desde Turismo de Mendoza también se comunicaron, cuenta la mujer, le pidieron los datos de ella y sus hijos para coordinar un viaje, pero a los pocos días un mensaje le informaba que de su caso debía encargarse el ente de turismo de La Rioja.

Hubo un micro que viajó desde la terminal de ómnibus de Mendoza hacia La Rioja, “me avisaron que estaba saliendo en ese mismo momento de la terminal y yo estaba a dos horas del lugar, no llegué”. La alternativa de viajar en remis o taxi hacia Chilecito queda descartada ya que los viajes están autorizados para llevar sólo dos pasajeros, además pagar el costo del traslado no está al alcance de Yanina, “el precio de cada viaje no baja de 60 mil pesos y no cuento con nada de dinero”.

Mónica Hernández (59) es de Neuquén viajó a Mendoza los primeros días de marzo junto a su hija (20) cuando falleció su tía. A los días Mónica tuvo que ser internada en el Hospital Central, es paciente crónica ha recibido 5 operaciones con prótesis de la columna.

Cuando le dieron el alta ya no pudo volver a su provincia. “Cuando dieron los primeros permisos la página colapsó y no pude acceder. Mis hijas han intentado venir a buscarme desde Neuquén pero tampoco les han dado la autorización”, explica la mujer. “Intentamos volver en un taxi que estaba en la terminal pero nos cobraba alrededor de 60 mil pesos el viaje hasta Neuquén”, agrega.

La situación de Mónica cada vez es más desesperante, si bien ella y su hija, quién tiene una discapacidad madurativa, están hospedadas en la casa de un familiar ya no cuentan con el dinero suficiente para acceder a su medicación para la diabetes y los dolores propios de su afección en la columna. “Cada medicamento me cuesta entre 5 mil y 6 mil pesos, con la pensión que recibo no alcanzo a comprarlo”

Mónica cuenta que nadie se ha comunicado con ella desde Turismo de Mendoza o desde Neuquén, también sus hijas intentaron acercarse al municipio de la ciudad a la que pertenecen pero no obtuvieron ninguna respuesta.

“Gracias a Dios tengo un familiar sino no se que hubiese sido de nosotras”, concluye la mujer que está hace casi dos meses en Mendoza y debe volver a Neuquén.

Leandro es de Leones, Córdoba. Él vino hace un tiempo a trabajar de la cosecha pero no tuvo buena experiencia y por eso decidió juntar el dinero y regresar a su provincia, en ese momento se cierran los límites y queda varado en Mendoza. Se encuentra en una habitación, tuvo que improvisar un inodoro con un balde y expresa que teme por no estar en una zona segura.

“Estoy encerrado sin poder pagar alquiler, sin poder volverme a mi provincia, sin trabajo. Dependo de mi novia que es ella la que me da de comer”, cuenta angustiado Leandro y agrega “Estoy en la triste espera del bono de 10 mil pesos, que nunca llega y con ese dinero poder irme a mi provincia”.

Renso Detzel es de Santa Cruz, llegó a Mendoza el 19 de Marzo para buscar a su novia mendocina para irse juntos a Calafate para que ella encontrara trabajo allá. Nunca se imaginaron que 12 horas después de arribar su avión se iba a decretar cuarentena obligatoria y no podrían llevar a cabo sus planes.

El hombre es odontólogo, tienen pacientes de urgencia esperando su regreso pero no puede regresara a su provincia desde hace más de 40 días. “Tengo vehículo propio para poder salir, pero no nos dan los permisos”, explica Johana su novia.

Estas son algunas de las situaciones por las que están atravesando miles de argentinos que están varados en Argentina y esperan que les den respuestas para poder regresar a su lugar. Se han organizado a través de grupos de facebook y whatsapp para estar informados y comunicar las novedades, aguardando pronto tener una solución.

Desde uno de estos grupos comparten la lista de los varados que necesitan viajar desde Mendoza al sur nacional.

Desde Defensoría del Pueblo de la Nación están realizando una encuesta para conocer la situación de todos los varados del país. Aquellos que se encuentren ante esta situación pueden acceder desde este link. Click acá.