La UTA anunció un paro de colectivos este jueves en el AMBA: a qué líneas afecta

En medio de las medidas que habían adoptado de reducir la frecuencia, la UTA anunció este miércoles un paro de colectivos en Buenos Aires.

La UTA anunció un paro de algunas líneas de colectivos este jueves.

En medio de los problemas que atravesaban los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la reducción de un 30% de la frecuencia del transporte, este miércoles se sumó una nueva problemática después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de colectivos.

La medida de fuerza fue anunciada a través de un comunicado, donde explicaron que afectará a las líneas de "aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes".

El problema que ocasionó el paro Este miércoles, el Gobierno había emitido pago de haberes a algunas líneas de colectivos correspondientes a los salarios del mes de marzo. Por lo que "se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente", explica el comunicado emitido por la UTA.

La misma se tomó justificando que: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales".

"Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo", concluye.