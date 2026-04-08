.Godoy Cruz: un teatro dará descuentos a quienes no usen los celulares en las funciones

Recepción y registro. El operador recibe al asistente en la entrada del Teatro Plaza. Posteriormente, le pide su DNI para comprobar si ya está registrado en el sistema. Después, registra el email y le asigna un número de “Guardacelulares”. Al instante, el sistema genera un código QR.

Entrega del celular El asistente deja su celular y entra a la función. El sistema le envía automáticamente un email con su “Ticket de Descuentos”. Más tarde, el espectador podrá ver todos los beneficios disponibles en los comercios adheridos.