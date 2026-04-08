Godoy Cruz: un teatro dará descuentos a quienes no usen los celulares en las funciones
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una promo para disminuir el uso de celulares en las funciones del Teatro Plaza.
La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una novedosa promoción para disminuir el uso de celulares en las funciones del Teatro Plaza y, así, quienes eviten utilizar el móvil accederán a diversos descuentos.
Se trata de la iniciativa "Teatro Sin Celu", un programa de beneficios exclusivo para quienes asistan a la histórica sala de ese departamento.
“El uso de celulares molesta, no solo a los artistas, sino también a los espectadores. Entonces, el hecho de entrar y vivir la experiencia artística en vivo, beneficiaría el consumo cultural al poder percibirlo desde otra perspectiva”, soctuvo el director de Cultura de la comuna, Héctor Rosas.
Cómo funciona el programa "Teatro Sin Celu"
Antes de cada evento, quienes se sumen a la propuesta podrán guardar su teléfono en lockers con llaves que estarán monitoreados por el personal de seguridad. Tras la función, los móviles se retirarán y se accederá a descuentos exclusivos en locales de comida del Multiespacio Planta Uno.
De esta manera, los beneficios incluirán rebajas en la segunda unidad de algunos productos y 2x1 en opciones gastronómicas.
Los pasos a seguir para acceder a los descuentos
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Recepción y registro.
El operador recibe al asistente en la entrada del Teatro Plaza. Posteriormente, le pide su DNI para comprobar si ya está registrado en el sistema.
Después, registra el email y le asigna un número de “Guardacelulares”. Al instante, el sistema genera un código QR.
Entrega del celular
El asistente deja su celular y entra a la función. El sistema le envía automáticamente un email con su “Ticket de Descuentos”.
Más tarde, el espectador podrá ver todos los beneficios disponibles en los comercios adheridos.
Canje en el comercio
Al presentarse en algunos de los locales elegidos de Planta Uno, el personal escanea el QR para validar el beneficio correspondiente.
Finalmente, “Confirma el canje” para cerrar la operación.