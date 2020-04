Nacer en cuarentena: casi 1.000 mendocinos llegaron al mundo del coronavirus

Desde que se declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19 nos hemos acostumbrado los argentinos -pero también en otros países- a vincular al coronavirus con los contagios, las muertes y las incertidumbres.

Pero lo cierto es que también hay margen para la muy buena noticia que representa cada nacimiento. En Mendoza, puntualmente, la cifra de niños y niñas que llegaron al mundo durante el período de aislamiento social y obligatorio se acercó a los 1.000 nacimientos.

Desde el 20 de marzo se registraron 910 nacimientos, distribuidos según las áreas de parto de la siguiente manera:

Hospital Lagomaggiore: 293

Hospital Perrupato: 184

Hospital Paroissien: 204

Hospital Saporiti: 15

Hospital Scaravelli: 104

Hospital Schestakow: 90

Hospital Regional Malargüe: 20

El dato solo incluye los hospitales públicos de Mendoza, por lo que si consideran los nacimientos en instituciones privadas seguramente se llega a los 1.000.

Cuidados extremos

En este contexto de máximos cuidados por el avance de la pandemia, obstetras, enfermeros, anestesistas y pediatras trabajan en la sala de partos con todos los cuidados posibles. El protocolo de nacimiento es el mismo para todas las mamás.

El coronavirus no condiciona la vía de parto, y los cuidados son los que se tienen en todo momento. El protocolo es el de la asepsia habitual de cualquier cirugía y es básico aclarar que hasta el momento no hay transmisión vertical de madre a feto.

Los hospitales han separado en pabellones diferentes a las embarazadas del resto de las atenciones y los médicos que las atienden tampoco tienen contacto con otro tipo de pacientes para evitar que se crucen y que haya contagios.

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, no se permite que la pareja ingrese al quirófano como se acostumbraba antes de la pandemia. También hay una restricción total de visitas a los hospitales y clínicas, por lo cual las familias vuelven solas a sus casas con los bebés y no pueden salir, compartir, ni presentar a los recién nacidos a sus abuelos y familiares, esto es una situación distinta y no habitual.

La inscripción en el Registro Civil es solo con turnos

El Registro Civil de Mendoza generó un sistema de turnos para inscribir los niños y niñas recién nacidos durante el aislamiento preventivo social y obligatorio. Los progenitores deben solicitar turno para la inscripción de los recién nacidos mediante: WhatsApp al 2612566468; al correo electrónico: registrocivil@mendoza.gov.ar o al 148 (opción 5), indicando:

Nombre, apellido y DNI de la madre.

Número de teléfono celular de contacto.

Fecha de nacimiento del niño o niña.

Hospital, clínica o sanatorio en el que se produjo el nacimiento.

¿Cómo realizar la inscripción en caso de urgencia médica?

En el caso de la inscripción de recién nacido debido a urgencias médicas, los progenitores deben comunicarse al 261 4245561, de 9 a 14. También, a través del WhatsApp -solo mensajes- al 261 5974877, o al mail urgenciasregistrocivil@mendoza.gov.ar.