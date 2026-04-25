Aumentan las prepagas en mayo: de cuánto es la suba y cómo quedan las cuotas

Las empresas de medicina prepaga definieron los aumentos que aplicarán en mayo de 2026, con subas que alcanzan hasta el 3,4% en las cuotas mensuales. Los ajustes se ubican en línea con la inflación de marzo y vuelven a impactar en el costo de los planes de salud.

La empresas de medicina prepaga aplicarán un nuevo aumento en mayo.

Al menos seis de las principales compañías del sector ya comunicaron a sus afiliados los nuevos valores que regirán desde mayo.

Aplicarán subas del 3,4%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo:

Swiss Medical

Sancor Salud

Avalian

Prevención Salud

Por su parte, tendrán incrementos menores:

OSDE

Galeno

Según el plan contratado, los ajustes oscilarán entre el 3,2% y el 3,3%. En algunos casos, también se actualizarán los valores de los copagos.

Cómo evolucionan los costos de la salud

El aumento de mayo se suma a una serie de ajustes que vienen registrándose en el sector. Según datos del INDEC, en marzo las cuotas de prepagas subieron un 3% en el AMBA y un 2,6% a nivel nacional.

En el primer trimestre del año, el incremento acumulado alcanza el 7,6%, mientras que en la comparación interanual la suba promedio llega al 29,7%.

Las empresas justifican estas actualizaciones en el incremento sostenido de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Además, desde julio de 2025, las prepagas están obligadas a informar mensualmente sus precios diferenciados por plan, edad y región ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Gobierno dio de baja empresas de medicina prepaga

En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja de cuatro empresas del registro oficial por falta de actividad.

Se trata de:

Su Medicina Asistencia

Instituto Panamericano de Salud

Imedical

Seres

Con esta decisión, ya son 166 las entidades eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga durante la actual gestión.

Desde el organismo aclararon que la medida no afecta a los afiliados, ya que se trata de empresas sin usuarios activos ni funcionamiento operativo.

La depuración del registro busca ordenar el sistema y garantizar mayor transparencia, solvencia y calidad en la prestación de los servicios de salud privados.