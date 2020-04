E-learning: "Muchos docentes no tienen Internet en la casa"

Entre las realidades que con la pandemia están marcando un antes y un después se encuentra la educación a distancia, es decir, recibir los apuntes del colegio y trabajarlos desde la computadora o el celular en casa. En Mendoza, la Dirección General de Escuelas implementó programas, como también la educación privada. Sin embargo, la necesidad de pasar en poco tiempo de la educación presencial a la educación online ha permitido exhibir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y hay que trabajar.

Entrevistada por El Permitido (MDZ Radio), la docente Fernanda Ozollo mostró el diagnóstico de la educación online en Mendoza y dio algunas claves:

"¿Qué haríamos si se nos cae Internet?" La pandemia nos trajo un primer efecto que es el aislamiento social y en la educación impacta en el no asistir a clase y en la interrupción del encuentro con el docente y la comunidad educativa".

"Los escenarios digitales aparecen como alternativa para continuar con los procesos de aprendizaje. No es algo tan sencillo. Es un asunto complejo. La educación la entendemos como un derecho humano de un bien social y público. Lo primero por ver es si los sujetos que enseñan y los sujetos que aprenden tienen la posibilidad de utilizar la herramienta. No en todos los hogares hay infraestructura tecnológica (conectividad). Tenemos muchos alumnos e inclusive docentes que se manejan con paquetes de datos del celular y no tienen Internet en casa. Esto existe y marca un tema a resolver".

"Otro tema es la formación: no todos los docentes están formados para poder asumir este desafío y esto lleva a que estemos haciendo lo que podemos".

