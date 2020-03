El Ministerio Público Fiscal pide a los empleados en riesgo que no se reincorporen a trabajar

El Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado este sábado al mediodía solicitando al personal que visitó China, Japón, Corea del Sur, España, Italia, Francia, Alemania o cualquier otro país considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como zona de transmisión del coronavirus que no se reintegren a su trabajo hasta que no sean revisados por personal médico del MPF en sus domicilios particulares.

En este sentido, desde el MPF solicitan que quienes cumplan con estos requisitos se comuniquen con la Coordinación General del MPF al +5492612585280 para programar la visita de los médicos del MPF en sus domicilios particulares.

En estas visitas se cumplirá con todas las prevenciones sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación y se seguirán todos los protocolos y tratamientos médicos pertinentes.

El comunicado remarca que el agente "no debe reintegrarse a su puesto de trabajo" y "no debe presentarse en el consultorio médico del MPF" hasta que no se lo indique la Junta Médica del MPF.

Por último, el comunicado aclara que "las inasistencias en que incurrieren los agentes comprendidos en estas circunstancias quedarán justificadas en los términos de la Resolución N°178/20 del Ministerio de Trabajo de la Nación".

Cabe recordar que ayer se confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en Argentina y ya son 8 los pacientes infectados en el país. Los casos se registraron en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, pero todavía no confirman si tuvieron contacto con los otros dos hombres infectados que llegaron desde Italia. Además, una persona en Córdoba también dio positivo en el análisis en el Instituto Malbrán.