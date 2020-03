La dura historia de Emiliano, el sanrafaelino aislado por coronavirus

Emiliano Maurino es un sanrafaelino de 31 años que presentó algunos síntomas similares a los del coronavirus tras un viaje por Europa y se encuentra aislado en el hospital Schestakow, desde donde contó que no ha tenido contacto con personas en las últimas 48 horas.

Lejos de que la situación haga mella en su estado de ánimo, el abogado que ya superó un cáncer tras recibir un trasplante de médula, aseguró que "hay que disfrutar la vida porque hoy estamos y mañana no sabemos".

En diálogo con Fm Vos de San Rafael, el hombre que trabaja para la Dirección de Educación contó cómo terminó internado. "Cuando ingresé al país tomé contacto con mis médicos de cabecera (una oncóloga y un clínico), quienes me recomendaron que haga una cuarentena preventiva por las dudas de que si he traído algún virus, se propague", comenzó diciendo.

En su viaje había paseado por diferentes países europeos entre los que se encuentra Italia, el lugar con más casos confirmados de contagios en ese continente.

"El martes a la tarde acudí al médico para buscar el certificado y me hace una revisión en la que detecta un leve resfrío que creo se puede haber generado por los cambios de temperatura. Después de eso fue me dirigí al hospital Schestakow", ahondó Emiliano.

El hombre estuvo en Francia, Italia y España, entre otros países

Una vez en el nosocomio no pudo seguir relacionándose personalmente con las personas, a excepción del personal del hospital y de su madre y su hermana, quienes están en una especie de cuarentena, pero en su domicilio.

"No estoy aislado solo, si no que ingresan enfermeros, médicos o personal de limpieza. No tengo contacto con el exterior y todo lo que ingresa a la habitación no puede volver a salir porque se descarta", explicó.

Finalmente se refirió a la psicosis en nuestro país por el virus. "Hay falta de información en la ciudadanía y eso genera pánico, porque me parece una locura que en las farmacias ya no haya barbijos y alcohol en gel".