Cómo combatir el sedentarismo en épocas de cuarentena

La OMS (Organización Mundial de la Salud) asegura que al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.

La cuarentena que Argentina y el mundo atraviesan es esencial para combatir la pandemia generada por el COVID-19. Sin embargo, también es real que el aislamiento social traerá diversos daños colaterales que deberemos afrontar, entre ellos el sedentarismo.

"Al repasar el impacto en la actividad física que esta situación ocasionará, es usual pensar en las personas que acuden diariamente a gimnasios o realizan deportes, pero aquellos que diariamente debían realizar largos trayectos a pie para llegar al trabajo, realizar las compras o retirar a los chicos del colegio, también notarán un incremento en el sedentarismo", indicó la entrenadora personal Camila Mariana.

Uno de los grandes desafíos que las personas deberemos afrontar durante esta cuarentena es alcanzar las metas de ejercicio físico propuestas por la OMS para llevar una vida saludable, es decir, realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa. Sin embargo, ¿es posible lograrlo sin salir de nuestras casas?

“Durante esta cuarentena es normal que las personas que ya entrenan regularmente se desmotiven, dado que no pueden llevar a cabo la actividad física tal como acostumbran, o que aquellas que no realicen ninguna actividad para mejorar su estado físico sientan que no van a poder comenzar a cuidarse hasta que no termine este periodo. Es por esto, que es importante concientizar sobre el sin fin de actividades que se pueden hacer dentro de nuestras propias casas, que no solo nos permitirán cuidar nuestro cuerpo, sino que nos ayudarán a mantener nuestra salud mental para transitar este momento de la mejor forma posible” explica Camila Mariana, entrenadora profesional certificada por la Academia Nacional de Medicina de los Deportes en Estados Unidos (NASM, por sus siglas en inglés).

Para evitar caer en el sedentarismo durante esta cuarentena y cuidar tu salud mental y física, la experta: Camila Mariana - Entrenadora profesional- compartió 5 tips que te van a ayudar a sobrevivir a esta cuarentena:

1. Aprovechá la tecnología para conectarte y entrenar con otras personas

Los entrenadores y las cadenas de gimnasios más reconocidas del país se sumaron a la movida digital durante esta cuarentena y comenzaron a subir entrenamientos a sus perfiles de instagram. Seguir estas actividades por Instagram no solo te va a ayudar a que hagas ejercicio guiada por un profesional, sino que además va a hacer que te sientas acompañada a la hora de entrenar.

“Además de las clases en vivo que comparto en mi Instagram, también trabajo con un grupo privado en Facebook donde las personas no solo me pueden consultar sobre cómo hacer mejor los ejercicios, sino que además suben fotos de sus progresos y se incentivan entre ellos a seguir ejercitando. Sin dudas lograr mantener un círculo de apoyo incluso en épocas de distanciamiento social es esencial para mantenerse motivado” agrega Camila Mariana, quien liberó de forma gratuita a sus seguidores su programa de entrenamiento Lean & Strong con el objetivo de ayudarlos a atravesar el periodo de cuarentena.

2. Organizá tu agenda para dedicarte un tiempo a vos misma

Al no salir de casa, es muy fácil perder la rutina que teníamos establecida, por eso es necesario organizar tu agenda para elegir qué tiempos le podés dedicar a hacer algo que te desconecte y te ayude a mantenerte en movimiento. Si estás trabajando desde casa, un buen consejo que podés implementar es usar el tiempo que en una situación normal le dedicarías a trasladarte al trabajo para moverte, ya sea siguiendo una clase de baile por Youtube, practicando yoga o animándote a seguir una rutina por Instagram.

3.Dale un nuevo uso a los elementos que tenés en tu casa

Si estás acostumbrado a ejercitar con peso, es normal que haciendo tu rutina desde casa sientas que te falta algo. La clave para reemplazar los elementos que usas en gimnasio tradicional es ponerte creativo con lo que tenés en casa: dos botellas de agua pueden servir de mancuernas, una mochila llena de objetos es una excelente opción para hacer sentadillas con peso, y una silla es un recurso inagotable para entrenar piernas y brazos.

4. Vestite para el éxito

Por razones obvias, mentalmente asociamos el pijama al momento de ir a dormir, por lo que si estás todo el día en tu casa sin sacartelo es probable que te sientas desmotivada, no solo para ejercitarte, sino que también para trabajar. No hace falta que te vistas como si tuvieses una reunión importante todos los días, pero usar la ropa que usarías todos los días para ir a la oficina y después ponerte un conjunto de gimnasio que te haga sentir cómoda y lista para entrenar te va a ayudar a afrontar la cuarentena con una mejor actitud y a marcar el fin del horario laboral y el inicio del tiempo para vos.

5. Aprovechá el balcón y el jardín

Si tenés la suerte de vivir en una casa con jardín o de que tu departamento tenga balcón, este es el momento perfecto para aprovecharlos. Evitá trabajar desde estos espacios y reservalos para momentos de distracción. Si el espacio es reducido, los ejercicios de stretching te van a ayudar a relajarte y mantenerte en movimiento al mismo tiempo que desconectas tu cabeza y te conectas con el aire libre.

¿Aceptás el desafío de realizar 150 minutos de actividad física por semana?