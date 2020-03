La desesperación de los argentinos varados en Brasil: "Queremos volver"

Luego del cierre total de las fronteras dispuesto por el gobierno nacional, unos 10.000 argentinos quedaron varados en distintas partes del mundo. La mayoría de ellos se encuentra viviendo en aeropuertos a la espera de que se reanuden los vuelos de repatriación, que fueron suspendidos la semana pasada.

Un grupo de argentinos -entre los que hay varios mendocinos- se encuentra varado en el Aeropuerto Internacional de São Paulo -Guarulhos, en Brasil, y denunciaron a través de un video la difícil situación que están atravesando.

"Somos uno de los grupos de argentinos varados en São Paulo. Estamos en el aeropuerto sin ninguna asistencia y viviendo en circunstancias muy adversas. No hemos recibido ninguna asistencia de parte del consulado ni de Cancillería. No hemos recibido ni ayuda económica y no nos han dado ni un barbijo", se queja en el video el abogado mendocino Lisandro Duo, uno de los argentinos varados.

"Los vuelos de repatriación se cobran y se cobran caro. El 28 salieron dos vuelos de los que quedó mucha gente afuera y hubo muchas irregularidades en la distribución de los lugares", agrega el mendocino.

"Los argentinos están en los aeropuertos poniendo en riesgo su salud y la de todos los argentinos cuando regresemos. Queremos volver y acatar todas las medidas correspondientes. Vamos a hacer la cuarentena", completa el joven.

Y cierra: "En un 99% de los casos la gente se fue antes de la declaración de pandemia. Pedimos que manden un vuelo más de repatriación. Queremos volver".