"Los servicios de Internet pueden trabajar sin inconvenientes en la cuarentena"

Con la cuarentena se intensificó el uso de Internet al punto que el servicio, en general, está más lento y desde Enacom, su vicepresidente, Gustavo Fernando López pidió a través de MDZ Radio un uso responsable de las redes sociales porque "cuando un médico necesita hacer un diagnóstico de imagen por ahí tiene la red más lenta porque nosotros la tapamos con otra cosa".

"Recomendamos un uso responsable de las redes sociales. Si recibís 100 videos entonces no los reenvíes todos, sino que solo aquellos que más te gusten. Si vas a bajar algo no lo hagas en alta definición sino que en una calidad menor. También es recomendable armar grupos para disminuir el consumo por persona al momento de compartir un video, por ejemplo. No estamos diciendo que no usen la red, sino que hagan un uso responsable. No reenvíen, reenvíen y reenvíen porque cuando un médico necesita hacer un diagnóstico de imagen por ahí tiene la red más lenta porque nosotros la tapamos con otra cosa".

Servicios. "Hasta la puerta de la casa no tienen ningún inconveniente en trabajar los servicios de las comunicaciones. Están excepcionados para las cuestiones adentro de la casa y si lo hacen no tienen que violar ninguna de las normas de la cuarentena".

Uso responsable. "Si tenés un teléfono de línea, usá el teléfono de línea. Si tenés celular no hagas videoconferencia. Dejá la videoconferencia para los médicos, para los periodistas, los ingenieros, es decir, para los que lo necesitan para trabajar porque una comunicación telefónica consume mucho menos que una comunicación en video. Consumamos menos, no dejemos de hacer las cosas y seamos solidarios con todos".

Escuchá la entrevista completa: