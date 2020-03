Greta Thunberg aislada por coronavirus

Greta Thunberg (17), probablemente una de las jóvenes más célebres del mundo, permanece aislada luego de haber percibido síntomas compatibles con la infección de coronavirus. Lo anunció a través de Instagram, e hizo un llamamiento para que su generación asuma la responsabilidad de "no pasar la enfermedad a los grupos de riesgo".

Greta contó que hizo un viaje a Europa Central y empezó a sentir cansancio, dolor de garganta y ganas de toser, señales que encendieron las alarmas acerca de su posible contagio. Por su edad -y siguiendo los lineamientos que ha tomado el gobierno sueco- la chica no ha pasado por el test de COVID-19, dado que la evaluación se aplica en ese país solamente a aquellos que enfrentan mayor peligro.

Utilizando los hashtags #flattenthecurve -"achatemos la curva de contagios"- y #stayathome -"quédate en casa"-, Greta contó que hace dos semanas que está "guardada". "Ya casi me recuperé, pero no me sentía mal. Y eso es lo que hace a esta enfermedad tan peligrosa. Muchos podrían ni darse cuenta de que tienen el virus y podrían pasárselo a gente de los grupos de riesgo", recalcó la activista. A ser cuidadosos.