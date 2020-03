Debió renunciar la Reina de Capital por incumplir el aislamiento social

Este sábado 21 de marzo se viralizó una imagen en la cual se veía a la reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza, Agustina Micaela Leiva, incumpliendo el aislamiento obligatorio junto con otras dos jóvenes. Ante esa situación, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, solicitó explicaciones y aseguró, se tomarían medidas.

La renuncia, de puño y letra.



"Ante las publicaciones recientes, he solicitado a Agustina que brinde explicaciones. Ella tiene una responsabilidad pública por ser reina electa de la Ciudad y debe dar el ejemplo. Agustina debe acreditar que no incumplió con el aislamiento, si no lo hace, voy a tomar medidas. Debemos ser solidarios, responsables y tomar conciencia que hoy estar en la casa es una obligación, no una recomendación. Es lo único que pido a vecinas y vecinos", enfatizó Ulpiano Suarez.

La Reina de la @ciudaddemendoza renuncia, luego de reconocer haber desobedecido al aislamiento.

Lamento que haya sucedido esto. El mensaje #YoMeQuedoEnCasa no es una recomendación, es una obligación para cuidarnos entre todos.#EmergenciaSanitaria #COVID19https://t.co/5zz0f3ppaO pic.twitter.com/aHUt7u2sa2 — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 22, 2020



Una vez que funcionarios municipales pudieron ponerse en contacto con la joven de 19 años, esta reconoció que desobedeció la medida de aisalmiento social, preventivo y obligatorio. Agustina también pidió disculpas y presentó su renuncia indeclinable a su cargo a través de un comunicado.



"Ante los hechos de público conocimiento, quiero pedir disculpas al intendente, a mi barrio y a vecinos de la Ciudad por no haber cumplido con el aislamiento obligatorio. También quiero pedirles a todos que cumplan con la cuarentena, ya que es para cuidarnos entre todos. Por eso yo me quedo en casa, con mi familia, cuidándome a mí, pero más a mis seres queridos y a mis vecinos. Como reina de la Ciudad de Mendoza renuncio indeclinablemente a mi cargo a partir de la fecha. Pido disculpas por haber desobedecido la medida y les pido a todos que nos cuidemos y nos quedemos en nuestras casas", manifestó Leiva, quien representó al barrio La Favorita.



Apenado por toda esta situación, el intendente agregó: "Ella, como lo están haciendo muchísimas personas en todo el mundo, podría estar difundiendo en sus redes la importancia del aislamiento a quienes la siguen, más aun teniendo en cuenta la gran cantidad de jóvenes que hay en su barrio y que la acompañaron para coronarse reina de la Ciudad. Las vecinas y vecinos de toda la Ciudad están cumpliendo con la cuarentena, y Agustina tiene una responsabilidad mayor, debe dar el ejemplo de acatamiento de las medidas de prevención y aislamiento".



Finalmente, Ulpiano Suarez sostuvo: "Lamento que haya sucedido esto, por eso quiero insistir en la importancia del mensaje de quedarse en casa y hacer hincapié en la responsabilidad, en la toma de conciencia, en la solidaridad, en cumplir con el aislamiento y en que cuidarte es cuidarnos".