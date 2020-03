Mendocinos varados: "Aterrizar en la provincia sería volver a nacer"

Estar en el exterior, casi sin dinero, con la amenazante pandemia del coronavirus, y sin posibilidades de regresar a casa, se ha transformado en una terrible experiencia para miles de familias de todo el mundo a lo largo y ancho del mapa.

Los mendocinos no son la excepción. En MDZ Radio, este viernes, contaron su experiencia Gabriela Psenda desde Cuzco, Perú, y Diego Olivera, desde Río de Janeiro, Brasil.

Estos mendocinos reconocieron que están padeciendo una complicada situación y que las autoridades no dan respuestas a sus pedidos. "Estamos con mi hijo de 15 años desde el 13 de marzo. Cuando vinimos para acá nos dijeron que Perú no era un país en riesgo. De un día para el otro cerró se toda la frontera. No nos dieron ni 24 horas para salir. Somos 407 los argentinos varados en Cuzco", comentó Gabriela.

Por otro lado, describió la situación que se vive en esa ciudad peruana y manifestó: "Hay policías en la puerta de los hostels que no nos dejan salir. Había turistas y gente del lugar que salió a comprar y los trataron muy mal. Las calles están militarizadas. Hay una mendocina que toma medicamentos porque tiene una enfermedad crónica. Trajo para el viaje y pero se le están terminando y no los puede comprar acá".

Por otro lado, Diego Olivera, desde Río de Janeiro, expresó: "Hay como mil argentinos para volver. Estoy con mis viejos, que tienen 65 años. En momentos se entra en crisis, es muy feo. Si vuelvo le diría a mi hermano de Mendoza que me pase a buscar, iría en el asiento de atrás con barbijo, llegaría a mi casa y me quedaría los 14 días encerrados en casa. Aterrizar en Mendoza sería volver a nacer".

Escucha acá la nota a ambos mendocinos.