Video viral: una médica española siente "envidia" por las medidas argentinas

Un video donde se ve a una mujer española con barbijo e indumentaria de personal de salud se ha viralizado en las últimas horas ya que la supuesta médica asegura que siente "envidia" por las medidas que ha tomado el gobierno argentino contra el Covid-19 y "pena" por quienes no las acatan.

Primero, ataca a quienes no se toman en serio al coronavirus en nuestro país: "Vosotros fuera de Argentina son noticia porque no os están tomando en serio todo lo que es un protocolo de una pandemia. Nos llegan imágenes de que estáis de vacaciones. De que hay aglomeraciones en las playas. Que no estáis cumpliendo la cuarentena", subrayó.

Luego, habló sobre las medidas tomadas en Argentina: "De verdad nos dais envidia porque ojalá que nuestro gobierno hubiera tomado las medidas como ha hecho el vuestro, desde el principio. Lo hubiéramos respetado a rajatabla".

"Nos dais envidia y nos dais pena, porque estáis perdiendo un tiempo de oro. Un tiempo que ojalá no tendréis que lamentar. No es un panorama para hablar de política. No es una guerra entre ricos y pobres", opinó.

Nos lo están avisando, pero nos creemos vivos y somos los más boludos! #CuarentenaTotal pic.twitter.com/XqZ4iTlyAg — Umo Reyes (@Umo_Reyes) March 19, 2020

También hizo referencia al calor y a la pandemia en Africa y contó cómo es la situación en España: "Aquí hemos empezado con 40 casos de coronavirus. Veinticinco días después son 10.000 y según la OMS llegaremos a 100.000. La gente se muere. De verdad".