Transporte público: ¿Cómo deben limpiarse las unidades para prevenir?

El transporte público es uno de los servicios fundamentales y también un posible foco de transmisión de enfermedades en el caso de que no haya prevención. Por eso, el Gobierno tomó medidas excepcionales que tienen que ver con la disminución de la carga de pasajeros y también con la higiene de las unidades.

En primer lugar, todas las unidades podrán transportar solamente la cantidad de pasajeros que indica la capacidad real de la unidad. Es decir, solo transportarán la misma cantidad de pasajeros que asientos. Esto no implica que no puedan viajar parados, pero siempre y cuando no se supere la capacidad.

Pero la higiene de las unidades es otra de las claves. En ese sentido, se estableció un nuevo protocolo. A través de una resolución, se obliga a la limpieza y desinfección de las unidades. "ESTABLEZCASE que la obligación de limpieza y desinfección, reguladas en la Ley N° 9086 y su Decreto Reglamentario N° 1512/2018, en las unidades afectadas a los Servicios Media y Larga Distancia y del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros del Área Metropolitana de Gran Mendoza Mediante Ómnibus , se deberán realizar con la siguiente perioricidad":

En el inicio de cada frecuencia

La respectiva desinfección se deberá hacer con amonio cuaternario y con lavandina 1/10

Los taxis

En el caso de los taxis y remises, también hay medidas de higiene.

Por un mes, los permisionarios de taxis y remises de Mendoza deberán "proveer a su personal de conducción de todos los medios idóneos, necesarios e indispensables para mantener la higiene de las unidades que prestan servicios".

Todas las unidades deben ser "sometidas a exhaustiva desinfección sobre superficies lisas con la utilización de lavandina diluida en agua en una proporción de 1 (uno) en 10 (diez), por lo menos dos veces al día ya sea en las terminales o en las paradas habilitadas al efecto", indica la resolución del EMOP. Además "deberán también proceder al lavado total de las unidades una vez al día".