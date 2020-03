Tráfico de internet: subió 25% por el cierre de escuelas y el teletrabajo

Según datos de la cámara argentina de internet Cabase, el tráfico de internet registró un incremento de entre 22 y 25% promedio en los dos primeros días desde la suspensión de clases y la promoción del teletrabajo frente al coronavirus.



Más allá de este incremento puntual, la cámara reconoció que existe una gran diferencia en el consumo respecto de los días previos al inicio de las clases.



El lunes del primer día de clases, "el tráfico fue el mismo que cuatro lunes atrás, cuando los chicos estaban sin asistir a las aulas", informaron.



El comportamiento habitual del tráfico de internet en el país llega a un pico diurno cerca de las 16, para menguar en las horas siguientes y luego volver a subir con un otro pico nocturno, que siempre es el mayor de la jornada y se produce entre las 20 y las 24, según los técnicos de Cabase.



Desde Telecom, ratificaron que efectivamente "en los primeros días -lunes y martes pasados- los valores de tráfico de la red móvil y fija se asemejan al tráfico de un fin de semana, con una leve variación del 7% aproximadamente. Lo disruptivo es el cambio de tendencia sobre el uso de herramientas para Home Office".



Otro dato destacado fue el uso de Whatsapp, que el lunes y martes subió 62% respecto a otras jornadas similares.



El consumo de aplicaciones de videoconferencia, según Telecom, subió 110%, y el tráfico en redes privadas virtuales (VPNs por su sigla en inglés) un 31%, lo que se relaciona directamente con la decisión de tener equipos de trabajo en modalidad remota.



Desde la suspensión de clases Telecom observó un incremento del 100% en los consumos de gaming, es decir de juegos como League of Legendes o Fortnite, respecto a un día normal.



También el consumo de datos en juegos ocasionales en consolas aumentó 144% mientras que el de series, películas u otro tipo de contenido por streaming marcó una suba del 20%.



Desde Movistar precisaron que "se observa un aumento del 10% del tráfico en las horas pico" en las conexiones fijas, mientras que "en la red móvil no vemos aumento de tráfico".



"Es razonable esperar que no crezca, porque al no desplazarse la gente, terminan usando mayor proporción de wifi. El tráfico promedio por usuarios ronda los 4GB", precisaron desde la empresa.



En Claro respondieron que "es muy prematuro dar información respecto al tema. La compañía está monitoreando continuamente la situación para mantener la operatividad de la red y cuidar a sus colaboradores".

"La conectividad en Argentina no es una barrera pensando en un escenario en el que por cuestiones sanitarias las empresas deban enviar masivamente a sus trabajadores a hacer home office", aseguró el titular de la cámara argentina de internet (Cabase), Ariel Graizer. Noticias Relacionadas Autorizarán vuelos de otras compañías para repatriar argentinos y llevarse extranjeros

Coronavirus: el Gobierno anunció la construcción de 8 módulos hospitalarios

Atención con el crecimiento del consumo

La experiencia de otros países, como por ejemplo España, demostró que la situación de confinamiento social, elevó a más del 40% el consumo de internet, lo que derivó en la lentificación o directamente el corte de las conexiones.



En Argentina además de las redes privadas, la red federal de fibra óptica (refefo) de Arsat, se extiende de norte a sur, y lleva conexión de alta velocidad a todas las provincias.



A su vez, la red de puntos de Intercambio de Internet (en inglés IXP, Internet Exchange Points), tendida por Cabase, en asociación con gobiernos municipales, universidades, cooperativas, permite una mejora de la calidad de las conexiones en el interior del país.