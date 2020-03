Autorizarán vuelos de otras compañías para repatriar argentinos y llevarse extranjeros

El Gobierno nacional autorizará a las compañías aéreas que lo soliciten la posibilidad de realizar un vuelo especial para trasladar a los pasajeros que se encuentren en nuestro país y no pudieron viajar en los vuelos regulares que arribaron por última vez el lunes, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación. A su vez, los argentinos que están fuera del país, podrían volver a Argentina en el vuelo inicial con el que cada aerolínea llegará al país para llevarse a extranjeros.



Las fuentes señalaron que la autorización será canalizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que fue instruida en ese sentido por la cartera de Transporte y será la encargada de analizar cada solicitud en particular y resolver, en consecuencia, junto a las autoridades de Salud.



La condición para poder concretar el vuelo, que tendrá carácter de “sanitario”, es que, en su viaje a Buenos Aires, traiga argentinos que se encuentran varados en el exterior y no lograron abordar alguno de los vuelos regulares que llegaron hasta el lunes o no tienen lugar en los vuelos especiales programados por Aerolíneas Argentinas.



Hay varias compañías que analizan la posibilidad de concretar un vuelo de estas características, teniendo en cuenta la cantidad de europeos y estadounidenses que se encuentran en Argentina sin haber podido retornar a sus países de origen.



“Se está analizando cada pedido y se irá resolviendo puntualmente, de a uno por vez”, indicó la fuente, y admitió que se trata de “una situación de emergencia total, en la cual hay que ir tomando decisiones que permitan acercar una solución a los problemas que presenta cada viajero”.



También apuntaron que “estamos ante un panorama complejo, con cierre de fronteras y circulación, con estrictas medidas sanitarias y hay que contemplar cada una de estas situaciones, antes de cada decisión”.



Fuentes de la ANAC indicaron que “se están tomando medidas sustanciales, haciendo todo lo posible para que esos vuelos finalmente se realicen y los argentinos que se encuentran en el exterior, puedan retornar a sus hogares”.



“Hoy salió un vuelo de Aerolíneas, para lo cual fue necesario dispensar algunas situaciones, con la colaboración de la empresa y de los organismos intervinientes. Se está hablando con aerolíneas de todo el mundo, procurando concretar vuelos a los que pueda acceder cada argentino varado”, dijo la fuente.



Y recalcaron que “hay un equipo en la ANAC que está trabajando a destajo para poder aportar las soluciones necesarias desde que se inició esto, con un cuerpo de médicos que no descansa en los aeropuertos”.