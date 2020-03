Quienes conviven con personas que llegaron de Brasil o Chile no deben hacer cuarentena

Las medidas sobre el coronavirus cada son más estrictas en todo el país y principalmente en nuestra provincia que todavía no tiene ningún caso confirmado. Debido a ésto la seguridad en cuanto a la prevención está a un nivel máximo. De esta manera en el día de ayer informaron que todas las personas provenientes de Brasil o de Chile tienen que hacer cuarentena por 14 días si o si.

Esta es una medida extrema para prevenir que se pueda dar un supuesto caso de coronavirus en nuestra provincia donde hasta el momento se han suspendido varias actividades tanto en los trabajos públicos como también privados. Sin embargo desde que se conoció esta noticia del aislamiento para las personas que provienen de los mencionados países, las dudas han crecido en forma abismal en cuanto a qué pasa con el resto de los familiares que conviven con dichas personas.

Ya que las personas que vienen de esos países tendrán un contacto directo con el resto de su familia ya que comparten el mismo techo y que en muchos de los casos, las mismas no saben que tienen el virus por que los síntomas no se les han presentado. Sobre este tema el subsecretario de salud de la provincia Oscar Sagas manifestó que "el aislamiento es para el que viajó. No para el resto del grupo familiar que puede seguir haciendo su vida normal, salvo que la persona tenga alguna contraindicación".

Hoy tomé la decisión, a través del decreto 390, que toda persona que ingrese a Mendoza, sean extranjeros, nacionales argentinos o residentes en la provincia, por cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe, tiene la obligación de aislarse durante 14 días. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 17, 2020

Por su parte el gobernador de la provincia Rodolfo Suárez afirmó a través de su cuenta de Twitter que "hoy tomé la decisión, a través del decreto 390, que toda persona que ingrese a Mendoza, sean extranjeros, nacionales argentinos o residentes en la provincia, por cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe, tiene la obligación de aislarse durante 14 días".