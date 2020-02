Horóscopo: cómo le irá en el amor a cada signo en la semana más romántica

En la semana más romántica, el horóscopo está dedicado al amor. Cómo le irá a cada signo en una de las facetas más importantes de la vida.

Aries

En el amor puede resultar algo complicado cambiar de repente. Si alguien se enamoró de vos por lo que eras y ahora no estás en la misma sintonía tendrás un problema. Poder adaptarse a todo es algo que necesitas ver y en especial cuando tienes a tu pareja delante. Esa persona debe formar parte de un cúmulo de ideas en las que tú eres el protagonista. Si no puede darte lo que necesitas, deberás tomar una decisión por el bien de los dos.

Tauro

La calma llegará has tu corazón y puede darte lo que siempre has deseado tener, la seguridad total y absoluta que te lleve a estar en manos de esa persona que necesitas. Solo cuando descubres que ese alguien te hará sentir como en una nube te darás cuenta de que acabas obteniendo un resultado increíble. No tener que preocuparte por lo que hace esa persona es algo importante y muy determinante para conseguir algunos avances importantes. En el amor la estabilidad es uno de los factores claves.

Géminis

Entrarás en un período muy constructivo con respecto a tu relación amorosa actual. Expresarás tus sentimientos a la persona que amas. Percibirás cómo tu sensibilidad ahora mismo se expande. Buscarás refugio en tu pareja y le corresponderás con profusas muestras de afecto.

Cáncer

En el terrero amoroso querrás un poco de acción. En ocasiones la rutina llega a cansar y parece que a ti te ha llegado la hora de querer innovar. Nunca es tarde para este tipo de cambios que lo que harán es que te actives y te vuelvas a sentir como una chica o chico lleno de energía. Te sentirás pleno o plena en el ámbito sentimental y eso lo notarás a la hora de ver el magnetismo que provocas con la gente que te relacionas. Desprenderás encanto por los cuatro costados.

Leo

Refugiarte en tu casa se convertirá esta semana en una auténtica obligación. De la mano de esas personas que te quieren encontrarás el refuerzo positivo que necesitas para realizar determinadas acciones. Nada tiene porque detenerte si de verdad deseas llegar todo lo lejos que te mereces. En tus manos están todas las opciones, es necesario que las puedas ver y analizar con tus seres queridos. Algunas de estas decisiones tendrán que ver directamente con el destino de la familia, por eso es importante que estén presentes.

Virgo

Tu amor es una de las energías más fuertes a la hora de conseguir grandes logros personales. Estar con la persona adecuada estos siete días te servirá para ir aprendiendo en esencia todo lo que necesitas. Podrás enfrentarte a algunos logros que serán del todo imprescindibles, a su lado tendrás la fuerza y determinación que será posible que llegue hasta vos. Sírvete de estas fuerzas que hay a tu alrededor, han llegado porque realmente las necesitabas y estabas esperando tenerlas a tu lado.

Libra

El amor debe darte el calor y la fuerza necesaria para poder pasar la temporada con todas las garantías posibles. Es más que probable que puedas empezar a ver un destino con esa persona a largo plazo. A veces, las relaciones que empiezan como algo inocente y sin demasiada presión suelen ser las más duraderas. Agarra ese punto de apoyo que te ofrece y empieza a dirigir los cambios. Prepara la leña para calentarte y saca las mantas que podrán protegerte de cualquier contratiempo.

Escorpio

Dejarás a un lado el amor durante estos días. En esencia estás iniciando un proceso en el que te importará mucho más estar bien contigo mismo que con los demás. Es bueno ser una persona que se quiere y pretendes ser siempre y cuando no abandones tu entorno. En ese caldo de cultivo es el que has crecido y te has convertido en quien eres de verdad. Ha llegado el momento de mostrarte un poco más agradecido, aunque estés lejos, puedes enviar algún mensaje de apoyo. Algunas palabras son necesarias para mantener el fuego del amor en perfectas condiciones.

Sagitario

Vivirás momentos de gran satisfacción en el terreno amoroso y sentirás una gran compenetración con tu pareja y una desarrollada empatía. Sabrás en cada momento qué hacer o cómo actuar para complacer a la persona que amas. Tu relación actual se consolidará.

Capricornio

No te dejes llevar por tu situación acomodándote a lo que conoces por miedo a aventurarte a lo desconocido. Necesitarás realizarte en el terreno afectivo. Mucha ansiedad por conocer a personas diferentes y que no tengan nada que ver con las que has conocido hasta ahora

Acuario

En el amor cuánto más conozcas a tu pareja mucho mejor. Si hay algunos secretos a voces que no han recibido una respuesta adecuada búscalos en terceras personas que si puedan ayudarte en este aspecto. Mejorarás totalmente si sigues en la misma línea de evolución. Tu relación merece realizar esta inversión que puede llevarte hasta lo más alto. Una nueva manera de conducir tus sentimientos será el instante más esperado de esta semana.

Piscis

Alejarse un poco de la costa hace que empecemos a echar de menos al mar. No es fácil decir adiós a una serie de costumbres, pero siempre es necesario si queremos empezar a triunfar, de una manera exponencial. Solo cuando se nota nuestra ausencia se nos puede valorar mucho más. Verás que es una excelente forma de conseguir acabar con algunos problemas que pueden ir llegando en el tema afectivo. Todos esos reproches y elementos negativos que empezaban a cargarte, desaparecen por completo.