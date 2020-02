Una fuerte tormenta de granizo cayó sobre el sur de la provincia

View this post on Instagram

URGENTE ud83dudd34 | Fuerte tormenta de granizo y viento en General Alvear, provincia de Mendoza - Se estima que habru00e1 dau00f1os en los viu00f1edos de toda la regiu00f3n. . El tamau00f1o fue entre pequeu00f1o y mediano. Video que nos envu00eda ud83dudcf8 Willy. . . . . . . . . #granizo #hail #hailstorm #severeweather #weather #severestorm #supercell #mendoza #sanrafael #generalalvear #alvear #cuyo #relampago #cacti #proyectorelampago #capitaldelgranizo #contingencias