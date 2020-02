Carlos Ferrer: casos como el de Fernando "van a seguir pasando"

Por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido a las 4.44 horas del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell están siendo investigados unos 10 jóvenes de entre 19 y 20 años, originarios de la localidad bonaerense de Zárate y la mayoría, jugadores de rugby en el Club Náutico Arsenal Zárate.

El caso adquirió relevancia en el país y en el mundo, y uno de los hechos más destacados de esta semana fue la gran convocatoria que tuvo la marcha por pedido de justicia con epicentro en el Congreso de la Nación. Y de los diez que están siendo investigados, ocho rugbiers permanecen presos en la Unidad Penal Número 6 de Dolores, provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, los implicados -en un pacto de silencio- no han aportado información que ayude a investigar la causa. ¿Hasta cuándo seguirá esto así?.

Entrevistado por "No tan millennials" (MDZ Radio), el abogado penalista Carlos Ferrer dio dos definiciones: por un lado, que con el transcurso del tiempo llegará el desgaste en los detenidos y allí será cuando empiecen a hablar; y por otro, pese a la violencia brutal de este caso, "esto va a seguir pasando" en Argentina porque "hay valores sociales despedazados".

Crimen en Gesell. "Esto va a seguir pasando. Hay que saber las causas. Estos delitos aberrantes van a seguir pasando porque hay una cuestión de valores sociales que está despedazada. Estos chicos han estado mamando en las últimas décadas cosas que le han confundido la cabeza. Hay una fuerte influencia no solo de padres sino también de los líderes y de los referentes, que están transmitiendo valores tergiversados. El valor de la vida: si vemos para los referentes los valores no existen, los chicos incorporan que con los valores se pueden tergiversar y no pasa nada. Por ejemplo, no cabe dudas de que una vicepresidenta es una referente nacional y social, y el mensaje que baje es que es una capa porque tiene diez procesamientos, cinco pedidos de elevación ajuicio, tiene 90 denuncias penales, 10 mil millones de pesos embargados en su patrimonio, y no pasa nada. Quien mama todo eso dirá que los valores son relativos, Vamos al boliche: estos chicos se tomaron su cuota de alcohol, salieron a patotear, y pasó lo que pasó, y no pasa nada.

Desgaste. "El abogado que está hoy no va a seguir representando a los ocho. No es lo mismo cuando ingresan al penal y otro, cuando pasa el tiempo y se desgastan, tienen 20 años, fueron de vacaciones a Villa Gesell, se les salió la cadena y pasó lo que pasó. El desgaste, en la prisión, va a empezar cuando sientan que del lugar donde están no van a salir más".