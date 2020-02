La madre de Fernando habló en la marcha: "Quiero justicia por mi hijo"

La marcha para pedir justicia por Fernando Báez Sosa se llevó a cabo este martes a las 18 en el Congreso de la Nación. Graciela Sosa, madre del joven asesinado en Villa Gesell, habló en el multitudinario acto.

"Quiero justicia por mi hijo, lo que le hicieron es terrible, terrible, lo mataron a traición", dijo la madre de Fernando Báez Sosa, a un mes del asesinato a golpes del joven en el balneario bonaerense.

"Quiero agradecer a todos por venir, mi vida no es fácil. Pero con ustedes se va a hacer justicia por mi hijo", comentó la mujer entre lágrimas, mientras los asistentes exclamaban "perpetua, perpetua".





"Lo que le hicieron es terrible, no lo dejaron defenderse, lo mataron a traición. Fernando amaba la vida y esto nos arruinó la vida a mi, a mi esposo y a todos los que lo queríamos", agregó.



"Se nos vino todo abajo, mi casa está vacía cuando me levanto. Tengo su cama tendida y sé que no volverá", expresó Sosa, muy emocionada.



"Fernando amaba a su novia, eran felices y tenían proyectos. Él está entre nosotros y nos da fuerza y Luz. Queremos que paguen lo que le hicieron", dijo en el escenario la madre de Fernando, acompañada por su marido Silvino Báez.