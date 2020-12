Transgénero: ¿qué significa el término que eligió Elliot Page?

El actor Elliot Page, anteriormente conocido como la actriz Ellen Page, reveló a través de un posteo en Instagram que se autopercibe transgénero y que se se siente identificado con los pronombres "él" y "ellos". ¿Qué significada este término y cuál es la diferencia con "transexual" y "travesti"?

Sexo y género no son lo mismo. El sexo es el estado biológico con el que nace una persona y el género es cómo cada uno se autopercibe. Sin embargo, hay distintas ramas sobre cómo se siente una persona con el sexo designado al nacer

Transgénero: Elliot Page más feliz que nunca

Las personas transgénero son aquellas que no se sienten identificadas con el sexo que le tocó al nacer ni con su identidad de género. La palabra "trans" surgió porque una persona que tiene sexo masculino y se autopercibe mujer, comienza un proceso de "transición" para que su cuerpo esté más alineado con su identidad.

Cabe destacar que no todas las personas transgénero tienen la misma idea de lo que es ser "hombre" o "mujer", por lo cual algunas se someten a una cirugía de reasignación genital y otras solo toman hormonas. Otros no se sienten identificados con ninguno de los dos géneros, por lo que se denominan "no binarios".

“Amo ser trans y amo ser queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenazas de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, afirmó Page, de 33 años.

Transexual

Las personas transexuales son aquellas que no se sienten identificadas con su sexo, por lo que se someten a una cirugía de reasignación genital. Esto es fundamental para su identidad de género.

Travesti

Las personas travestis rompen con el binario de género "hombre" y "mujer". Son aquellos que tienen un sexo designado al nacer, pero se visten y actúan como el sexo opuesto. Esto no asegura que la persona sea homosexual, ya que cada uno se autopercibe como lo siente.

Etimológicamente, la palabra “travesti” viene de las palabras latinas “trans” que quiere decir “cruzar” o “sobrepasar,” y “vestite”/“vestire” que quiere decir “vestir’.

Drag queen o Drag King

El Drag queen o king es similar al travestismo, pero el objetivo es distinto: es una expresión artística, que exagera y dramatiza al género opuesto al que pertenece el artista. Las personas tienen un sexo designado que aceptan, que no necesariamente están relacionados con la identidad de género impuesta. Pueden considerarse hombres o mujeres dependiendo del caso.

Un ejemplo para comprender este concepto es el de Estanislao Fernández, el hijo del Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Bajo el nombre de "Dyhzy", Estanislao exhibe en sus redes sociales sus increíbles atuendos, looks y maquillajes.

Es importante destacar que estas representaciones no son una realidad del artista, sino un show. Los drag queen son artistas que cantan o bailan arriba de un escenario y hasta hay un reality llamado "RuPaul" de drag queens.