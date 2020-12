¿Qué es una endemia y por qué se dice que el covid-19 podría convertirse en una?

El concepto de endemia se trata de la propagación de un virus infeccioso o no infeccioso en una población y que se mantiene en el tiempo. La enfermedad no se transmite por fuera de esos límites geográficos y ya queda instalada en esa zona.

Enfermedades endémicas

Algunas de las infecciones que generaron endemias son:

Cáncer cervicouterino : afecta mayormente a los países Argentina, Brasil, Colombia, Haití, Chile, México y Perú.

: afecta mayormente a los países Argentina, Brasil, Colombia, Haití, Chile, México y Perú. Cólera : afecta mayormente a Bangladesh, países de África, el Golfo de México y el Mediterráneo.

: afecta mayormente a Bangladesh, países de África, el Golfo de México y el Mediterráneo. Fiebre amarilla : es común en el Centro y Sur de América, y en el África Subsahariana.

: es común en el Centro y Sur de América, y en el África Subsahariana. Chagas : se puede encontrar mayormente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y Centroamérica.

: se puede encontrar mayormente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y Centroamérica. Lepra : principalmente en India, Birmania y Nepal.

: principalmente en India, Birmania y Nepal. Tuberculosis : afecta mayormente a ciudadanos de India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica.

: afecta mayormente a ciudadanos de India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Salmonella: se puede encontrar en República Checa, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumania y Eslovaquia.

Diferencias entre epidemia, endemia y pandemia

Tanto la endemia, como la epidemia y la pandemia son términos epidemiológicos que se utilizan para describir la magnitud de una enfermedad y se diferencian por la cantidad de habitantes que atacan, sus zonas y su durabilidad.

Epidemia: se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un período de tiempo concreto. No se mantiene en el tiempo. Uno de los casos más conocidos es el brote de Ébola en África en 2014 que afectó a los países Sierra Leona, Liberia y Guinea.

se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un período de tiempo concreto. No se mantiene en el tiempo. Uno de los casos más conocidos es el brote de Ébola en África en 2014 que afectó a los países Sierra Leona, Liberia y Guinea. Endemia : aquella enfermedad que persiste en el tiempo en zona determinada.

: aquella enfermedad que persiste en el tiempo en zona determinada. Pandemia: es un brote epidémico que afecta a muchas regiones del mundo entre los cinco continentes. Además del covid-19, otro caso conocido fue el del VIH que afectó principalmente a países africanos.

¿Por qué la covid puede pasar de ser una pandemia a una endemia?

Según los especialistas, el covid-19 puede transformarse en endemia en las regiones que no sea atacado por completo y ya quede el virus instalado. Actualmente, muchos países comenzaron con la vacuna que generará inmunidad en su población.



Sin embargo, puede que haya otros países o regiones donde no se aplique la vacuna, por lo que se corre riesgo que la covid pueda seguir afectando a sus ciudadanos a lo largo del tiempo.



Si bien aún no hay cura para el VIH, un caso similar ocurre en África con esta enfermedad. En países como Mozambique, Zimbabue, Eswatini y Sudáfrica el virus del VIH está muy presente y hasta el día de hoy sigue atacando mortalmente a las poblaciones.