Habló por primera vez el joven que mató al chico de 5 años en Flores

Ricardo Papadopulos atropelló y mató a Isaac Sus, de 5 años, e hirió a su madre, en Flores. El joven de 21 años salió de su celda de la Alcaida 14 y se presentó junto a su abogado frente a una computadora para comenzar la declaración indagatoria.

El hombre admitió que él era el que manejaba el vehículo y dio detalles previos y posteriores al hecho. Responsabilizó al camión que cruza en rojo y que por eso no pudo ver bien la calle.

En su declaración ante la jueza Patricia Guichandut, dijo: "Esa noche estaba yendo a comer con un amigo. Yo venía con onda verde cuando llegando a la esquina se cruzó un camión de gran porte. En ese momento me distraje pensando como podía ser que un camión así cruce en rojo. Y por eso me los topé. No vi al nene solo a la mamá”.

El joven no aceptó responder preguntas, pero reveló por qué se fugó: “Como no tenía registro me asusté y por eso seguí de largo. De ahí fui directamente al garage a dejar el auto. Cuando me baje no lo podía creer. Pensé en suicidarme porque yo tengo dos hijos y se lo que significa”.