Caso Florencia: disparos y corridas durante el traslado de Arancibia

El femicidio de Florencia Romano (14) movilizó como pocas veces a la sociedad mendocina. Cada una de las instancias del caso genera repercusiones. Desde las detenciones hasta el accionar del Estado, pasando por el devenir de la causa: todo está bajo el escrutinio de la opinión pública. De ahí que el traslado del imputado Pablo Arancibia (33) al hospital psiquiátrico El Sauce hace algunas horas haya provocado la indignación de un grupo de mujeres que la Policía reprimió con balas de goma.

El fin de semana, Arancibia fue llevado a ese centro de salud tras sufrir una crisis de ansiedad en el penal. Se le realizaron algunos estudios y se lo medicó para que estuviera más calmo. Afuera del hospital, sin embargo, la calma parecía lejos. Un grupo de vecinas organizó una protesta "para que no atiendan más a lo abusadores" en El Sauce.

Al aumentar la presión, se ordenó a los efectivos policiales que echaran mano a las postas de goma. E incluso en algunos de los registros que trascendieron por las redes puede verse que hubo algunas jóvenes demoradas.

"¡Son menores!", gritan algunos de los presentes, pidiendo su liberación.

Lo ocurrido confirma el grado de indignación que despertó el crimen de Florencia, en un año en el que la violencia contra las mujeres -a diferencia de otros crímenes- no ha disminuido. Las cifras indican que en 2020 hubo al menos 262 femicidios, aunque esa cifra no refleja las palizas, las violaciones ni los casos no denunciados.

Arancibia ya está de vuelta en el penal de Boulogne Sur Mer. Ha sido destinado al área de admisión, en el que permanecerá 7 días para cumplir con los protocolos covid. Luego pasará a un pabellón común.

En tanto, la otra imputada en la causa, Micaela Méndez (27), recuperó su libertad en la tarde de este martes.