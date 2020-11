Horóscopo semanal del 9 al 13 de noviembre: nuevas experiencias

Del 9 al 13 de noviembre se vivenciarán las experiencias de auto-conocimiento propuestas por la etapa de cambio de la semana anterior. Los efectos de la Luna en todos los signos abrieron un período de cambios, pero también de introspección y consolidación del amor propio en vías del cierre del año.

Horóscopo para Aries

Este no es el momento ni la semana para "tirar la toalla". Aunque las energías bajan, resulta importante aferrarse a todo aquello que hace brillar los ojos de los arianos. El cansancio se hace evidente en la rutina pero el día miércoles un alto voltaje de energía positiva, especialmente proveniente de signos como Tauro o Escorpio, inclinarán la balanza.

Horóscopo para Tauro

La introspección no es algo difícil para Tauro. El cierre de la semana les permitirá lograr una proyección de toda su introspección y equilibrio. Los cambios y decisiones de la semana anterior no fueron en vano y, superar ese desafío, no hará más que fortalecerlos.

Horóscopo para Géminis

La dispersión intentará correrlos de foco. No es la mejor semana para proyectar hacia afuera, pensar en causar buenas impresiones o preocuparse por el que dirán. Géminis no podrá controlar sus emociones y lo ideal es no permitir que estas empañen el proceso introspectivo, tan necesario para el cierre del año.

Horóscopo para Cáncer

Cáncer es otro signo que, junto a Tauro, sabe mirar hacia dentro. Su confort hogareño y la necesidad de sentirse siempre cálido y contenido le han enseñado mucho sobre el recorrido por el mundo interior. Esta será una semana de tránsito ideal para las personas de Cáncer.

Horóscopo para Leo

Una de las semanas más difíciles del año llega para los leoninos. El recorrido hacia dentro no es fácil para estas personas que son tan auto-exigentes, estrictas y ambiciosas. Será fundamental conectar con la relajación, ensayar la respiración y aferrarse a la música, las artes o los momentos de ocio.

Horóscopo para Virgo

Los virginianos no notarán muchos cambios ni disrupciones dentro de sus rutinas habituales. Tienen un entrenamiento en la introspección, son auto-críticos y muy humildes. Será cuestión de, en esta semana, recoger los datos que realmente valen la pena y mirar hacia delante.

Horóscopo para Libra

Libra deberá comprender que no es el momento de afrontar cambios ni tomar decisiones. Esta semana es la mejor del año para observar, pasivamente, y obtener una radiografía general del estado de sus vidas. La paciencia será un componente clave para las personas de este signo que buscan equilibrarlo todo.

Horóscopo para Escorpio

En su temporada, los escorpianos están más atentos que nunca a lo que sucede a su alrededor, pero también saben navegar las aguas internas por las que flotan todo tipo de recuerdos, emociones y deseos... sobre todo deseos. Es el momento de explorar y dar lugar a la fantasía, registrar los puntos de plenitud para darles curso en las semanas venideras.

Horóscopo para Sagitario

Mensaje de alerta para Sagitario: dejar de mirar a un costado. Esta semana los invita a evitar esa conducta del "hacer como si no pasara nada". Observar también es hacerse cargo. Un pequeño compromiso con la observación los acercará a una definición de la realidad que podría hacerlos muy felices en el cierre del año.

Horóscopo para Capricornio

Capricornio y su gran afinidad con Escorpio traerán una conexión inevitable en esta semana. Especialmente el día jueves todo será más claro para ellos y podrán relajarse disfrutando de una etapa de introspección donde se sentirán muy satisfechos por todo lo que han logrado.

Horóscopo para Acuario

Semana ideal para los acuarianos, acostumbrados a desplegar sus capacidades de "sensores" de la realidad. Sabrán detectar lo que los pone felices y lo que está siendo una traba en sus vidas. Un gran momento de liberación se avecina hacia el cierre del año y esta semana se convierte en un excelente primer paso.

Horóscopo para Piscis

La Luna le dio rienda suelta a todas las emociones, placeres y también dolores de los piscis. ¿Qué piensan hacer con eso? Esta semana no los convoca a tomar decisiones ni embarcar impulsos, pero sí a hacer consciente una realidad que piscis intenta esconder bajo el mar durante la normalidad de sus días. ¿La palabra más adecuada? "Soltar".