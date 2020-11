Vacunas covid-19 en heladerías: analizan usar las cámaras de frío de la cadena Grido

La provincia de Córdoba analiza la posibilidad de almacenar las vacunas contra la covid-19 en las cámaras de frío de algunas sucursales de la reconocida marca de heladerías Grido.

En las últimas horas las redes sociales estallaron por esta noticia. Se considera como parte de una estrategia del gobierno provincial, debido a que las vacunas obligatoriamente deben estar almacenadas a 18 grados bajo cero. Los "memes", burlas y descontentos no tardaron en visitar Twitter.

Una noticia alarmante, insólita y controversial

Debido a que desde hace un tiempo se conoce que las vacunas que se reciban deberán mantener un nivel de frío constante, varias provincias argentinas ya avanzan en las diferentes logísticas para recibirlas.

El proceso de almacenamiento se torna complejo al tratarse de tantas dosis y, entre tantas decisiones que se vienen nombrando, la provincia de Córdoba ya analiza la posibilidad de ofrecer las sucursales de las heladerías Grido.

Esta noticia se volvió tendencia viral en las redes sociales y la gente opina desde diferentes puntos de vistas.

Hasta el momento, la vacuna rusa Sputnik V es la que arribaría al país primero y estaría disponible para inmunizar sectorizando primero al personal de salud, luego a las fuerzas de seguridad, los docentes y a los grupos de riesgo.

Se dio a conocer que el problema que afrontan varias provincias es su capacidad de almacenamiento y por tal motivo es que Córdoba ya compró 100 freezers, que no fueron suficientes.

Por esto es que un funcionario cordobés dijo que se evalúa la posibilidad de sumar a las heladerías Grido a la logística ya planteada, fundamentando que: "Hay un Grido en cada localidad".

Se trataría del primer país del mundo en aplicar una medida como esta, pero no se sabe si otras regiones que no cuentan con la estructura sanitaria adecuada para el almacenamiento de las vacunas no decidirán copiarla.

Por el momento, las burlas y comentarios chistosos desplegaron la creatividad de los usuarios en Twitter quienes no apoyan la decisión y la consideran insólita.