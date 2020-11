Las críticas contra el homenaje de Marcelo Tinelli a de Maradona

"Marcelo Tinelli se hizo pasar por otro", son las palabras de la denuncia de un usuario de la red social Instagram. Hace unos pocos días, el conductor y empresario Marcelo Tinelli posteó una foto retro en su cuenta oficial y ahora recibe denuncias de no ser él quien estaría con Diego Maradona.

¿Tinelli se hizo pasar por otro?

Una foto vintage donde se ve a 2 jóvenes jugando. Esa es la imagen que circula en todas las redes sociales durante las últimas horas, y el motivo de que el apellido "Tinelli" se haya convertido en tendencia.

Quien dio el puntapié inicial a esta polémica es el usuario @omarete60 quién hizo su descargo comentando que en la foto no aparece Tinelli si no él y sus palabras exactas fueron:

“No me robes el recuerdo”.

La foto de la polémica la posteó el conductor el 27 de noviembre en su cuenta oficial de Instagram y en el copy aclara que fue en Parque Chacabuco en el año 1973 y que un amigo que jugaba con él se la mandó.

Así también dice: “Ese partido lo perdimos 3/1 y fue mi primer encuentro con Diego”.

El supuesto protagonista de la foto en discordia, se llama Omar y comentó:

“Ese no sos vos. Soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista el Gráfico. Título de la nota “Esos pibes la rompen”, obvio que no por mi”.

¿Te sorprende que un energúmeno como Tinelli se haga pasar por otra persona, y robe una foto, sólo por figurar al lado de un Maradona jovencito?

Estos tipos llevan el choreo en la sangre. pic.twitter.com/C1DUiTZtPF — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) November 30, 2020

Ahora va a decir que nunca dijo que él estaba en la foto tal y cual que sólo comentó que él jugaba en ese momento y aquello y esto otro y va a terminar desactivando los comentarios.

¿A propósito, la mesa del hambre como va? — Cas Quito (@elojodjcpaz) November 30, 2020

Tinelli



Porque le robó una foto a otra persona para inventar una historia. Es coherente con la liga de fútbol que maneja, un producto horrendo que no tuvo reparos en exponer a Maradona el día de su cumpleaños para complacer sponsors. pic.twitter.com/jJutG1Sami — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) November 30, 2020

Como es costumbre en el mundo del empresario, se pueden ver muchas voces encontradas en la redes sociales frente a esta polémica foto. En esta ocasión, parecen "no estar bancándolo tanto".