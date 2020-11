¿Qué significa que un país esté en "Duelo Nacional"?

El Duelo Nacional se conmemora en uno o más días, según lo que decrete el gobierno de un país.

Los días de duelo marcan un hecho trascendental en la historia y por tal motivo es que el gobierno de cada país decreta el luto como una forma de acompañar y representar respeto hacia una persona, un hecho en particular o una tragedia.

En los días de "Duelo Nacional" que son decretados por el gobierno de cada país la representación se realiza a través de 2 símbolos:

Ondear la bandera nacional a media asta.

La cinta negra que distintivo del luto en común con el resto del mundo.

¿Qué sucede cuando un país está en “Duelo Nacional”?

Comúnmente, el luto o duelo nacional establecen que esos días se invite a la sociedad a la memoria y a la reflexión. Por ello, es que estos días se puede decretar además, uno o varios días de asueto.

Para quienes se preguntan si el duelo significa un feriado o día no laborable, la respuesta es que la forma correcta de llamarle a esa medida es "asueto" y no necesariamente duelo nacional. Pueden coexistir, o no.

Duelo Nacional en Argentina por el fallecimiento de Diego Maradona: el ejemplo más reciente

En esta ocasión, debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Gobierno decretó 3 días de Duelo Nacional.

De la misma manera sucedió también tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner y Fernando De la Rúa.

En esta oportunidad, independientemente de haberse decretado duelo nacional por la muerte de Maradona, la medida no implicó la suspensión de ninguna de las actividades aunque las banderas sí se izaron inmediatamente a media asta.

Cabe destacar que -frente a la decisión del gobierno de establecer 3 día de duelo nacional por la muerte de Maradona-, algunos famosos hicieron públicas sus posturas en las redes sociales y la gente replicó a través de mensajes irónicos.

En el caso de la seguidillas de tuis de Viviana Canosa, tuvo una repercusión como es de costumbre cada vez que la periodista da su punto de vista respecto a las decisiones del gobierno.

Duelo mundial: todos los países lloran a Maradona

Asumiendo que el luto se establece cada vez que muere una figura trascendente es que se toman medidas protocolares invitando a la población a la memoria de la persona fallecida.

En esta oportunidad, tras la muerte “del Diego”, también está acompañada por otros gestos como:

La bandera a media asta en varios de los edificios públicos y plazas del país.

La iluminación de algunas estatuas y edificios significativos. En este caso en particular es el Obelisco.

Cabe recordar que el 1 de octubre de este año también decretaron duelo nacional por la muerte de Quino y la decisión fue que la bandera argentina permaneciera izada a media asta en todos los edificios públicos.