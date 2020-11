Alberto Fernández dijo que el aborto es un problema de salud pública

Además de destacar las medidas que su gestión ha tomado para enfrentar la pandemia, en una entrevista con el Diario.es de España el presidente Alberto Fernández sostuvo que "el aborto no es un problema vinculado a la religión ni a la moral propia: es un problema de salud pública".

Insistió en que "la principal causa es que yo estoy convencido de que el castigo del aborto no ha servido para nada. La punición del aborto en términos de salud pública sólo expone a la mujer a un riesgo para su salud muy grande".

Por otro parte, reflexionó que la punición del aborto "genera una enorme desigualdad, porque la mujer que puede pagarlo se garantiza un aborto seguro y la que no se somete a sistemas de aborto que en términos sanitarios son muy riesgosos.

Luego agregó que él "no quisiera que se vuelva a convertir en un debate filosófico, moral o religioso. Porque que el aborto no sea punible y sea legal no quiere decir que sea obligatorio. La mujer que crea que no corresponde abortar, nosotros le damos todas las herramientas también para que tenga su hijo y sea feliz con su hijo".

Finalmente, precisó que lo que busca es que se genere "un debate más serio, porque el problema sigue sin resolverse".