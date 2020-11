La dulce carta de un niño al Primer Ministro Italiano pidiendo por Papá Noel

"Papá Noel me ha garantizado que posee un permiso de desplazamiento internacional: puede viajar por todas partes y traerles regalos a todos los niños del mundo".

Esas fueron las palabras del Primer Ministro Italiano Giuseppe Conte a Tommaso el niño de tan solo 5 años.

Desde su página de Facebook Conte aseguró a través de un posteo que Papá Noel esta Navidad llevará mascarilla y podrá viajar por todo el mundo entero gracias a su permiso de desplazamiento.

La noticia se hizo viral cuando un niño decidió mandarle una dulce carta al Primer Ministro de Italia para no poner en confinamiento a Papá Noel. En respuesta, el Ministro aprovechó para pedirle al niño que estas fiestas ponga debajo de su árbol de Navidad además de leche caliente y galletas, un frasco con gel desinfectante.

La realidad es que frente al contexto de pandemia por covid-19 y para tranquilidad de los niños en su país -que temían por sus regalos en esta Navidad-, el Ministro haciendo referencia a Papá Noel añadió a su posteo:

"Me ha confirmado que utiliza siempre la mascarilla y que mantiene la distancia adecuada para protegerse y proteger a todas las personas con las que se cruza".

Indicando también: "Te anuncio que no será necesario precisar en tu carta a papá Noel que has sido bueno, porque ya se lo he dicho" y "Me han dicho que le has pedido a Papá Noel que haga desaparecer el coronavirus. No te olvides de pedirle otro regalo".

La festividad en el primer país afectado por covid-19

Italia fue el primer país europeo afectado por el coronavirus y desde hace unas cuantas semanas se sigue enfrentando a una segunda ola superando ya el millón de contagios.

Sin dudas, este mensaje que se ha viralizado en las redes sociales y en muchos medios de comunicación de todo el mundo, está totalmente vinculado con la realidad y el marco de pandemia que parece nunca tener fin.

Frente a esta segunda ola de contagios tanto el gobierno central como las regiones más cercanas impusieron nuevas restricciones para los desplazamientos.

En función a la gravedad de la situación tanto un número creciente de médicos como muchos responsables políticos piden que las medidas sean más enérgicas y hasta incluso si es posible, un nuevo confinamiento general.

¿Cómo será la Navidad en Italia?

Se acercan las fiestas y en Italia ya se va sintiendo el aire navideño. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones tienen temores por lo que pueda llegar a suceder en consecuencia de que no se respete el aislamiento social preventivo.

Francesco Boccia, Ministro de Asuntos Regionales en Italia garantizó que sea cual sea la evolución de la epidemia, las familias italianas podrán celebrar la Navidad pero "en la intimidad"