¿Sigue soltero? La situación sentimental de Estanislao Fernández

Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, no volvió a presentar a una pareja en público, luego de haber finalizado su relación con Natalia Leone hace varios meses. Todo indica que "Dyhzy" aún sigue soltero.

Luego de 4 años de relación, Fernández y Leone se separaron en marzo pasado. La noticia la dio a conocer su exnovia en Twitter, que causó sorpresa en sus seguidores. "Yo leyendo a conocidos y amigos poniendo cosas cochina sobre Alberto, sabiendo que fue mi suegro durante 4 años", escribió con su usuario Nathyleone.

La primera y única vez que se vio a la pareja junta fue en la asunción de Alberto Fernández como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre de 2019. Ambos se fotografiaron en el sillón de Rivadavia y la invitación de Leone al acto demostró la buena relación que tenía con la familia de Dyhzy.

''Mi relación con Natalia es mi primera relación de mayor duración, antes tuve relaciones con chicos, pero muy cortas. Antes de mi ex novia, todas mis relaciones eran semanales. Natalia es realmente el amor de mi vida, la adoran a un nivel casi hija en mi casa'', expresó en su momento Estanislao a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, dio detalles íntimos: "Yo elegí estar en pareja con mi novia y estamos hace tres años. Vivimos juntos, optamos por tener una relación de orden monogámica, porque, por ejemplo, no tenemos tiempo para otras personas, solo tengo tiempo para ella. He llegado a un nivel de confianza que no podría meter un encuentro casual en mi vida y creo que a ella le pasa lo mismo. No se puede vivir del amor”.

Luego que la pareja se habría separado en marzo pasado, Dyhzy se trasladó a la Quinta de Olivos para vivir con su padre durante la cuarentena. "Me lo traje a Olivos, porque está solo y si no, no come", expresó el Presidente en el programa Cortá por Lozano que conduce Verónica Lozano.

Dyhzy muestra sus producciones como drag queen en su cuenta de Instagram y muchos de sus seguidores le preguntan sobre su elecciones artísticas. Si bien el hijo del presidente pidió en reiteradas ocasiones que "no se metan con la sexualidad de la gente", contó que salió con chicos en el pasado.

"La lucha es para que los que ya salimos del clóset podamos vivir en paz y que de esa forma más gente deje de tener miedo de salir", manifestó en un video de Instagram.

Y agregó: "Nunca sentí empatía con el que insultaba a los gays o trans. A mí siempre me dijeron puto, trolo. Cuando me decían eso, yo no sabía que era gay. En mi curso estaban casi todos en contra del matrimonio igualitario, éramos cuatro o cinco que estábamos a favor".