Los polémicos chats que involucraron a Romina Malaspina

Romina Malaspina es uno de los personajes mediáticos del momento. Ya sea por sus apariciones televisivas o por sus participaciones en redes sociales, son miles las personas que hablan de ella. Ahora su nombre vuelve a estar en primer plano por un chat en el que un chico la compara con su novia.

¿Cuál es la polémica en Twitter que la tiene a Romina Malaspina como protagonista involuntaria?

“Hola, bro. ¿Cómo andás? ¿Sabés que te quería pedir un favor? Sé que no es común que te hablen por esto, pero tengo la duda de algo y capaz vos me podés ayudar”.

Así comienza el inusual mensaje que recibió el usuario de Twitter “El Mati Di Maio”. De una extensión considerable si se piensa en el contenido, el texto involucra a Romina Malaspina sin que ella tenga nada que ver con el caso.

A grandes rasgos, la historia es la siguiente: el que envía el mensaje está de novio con una chica y, como hace poco que la conoce, no sabe si puede confiar en ella.

Ve que hay un chico que en Instagram le pone “me gusta” a la chica en cuestión y entonces le escribe para preguntarle si él le podría “tirar onda” para ver cómo reacciona ella.

Más allá de lo absurdo del caso, lo que generó más polémica fue la forma en la cual el emisor del mensaje se refiere a su pareja: “no es uff una Romina Malaspina pero la quiero”.

La respuesta del usuario tampoco escatima en caracteres. Si bien podría haberlo ignorado, se tomó su tiempo para dedicarle las palabras justas:

“Mirá, yo no sé quién sos. No sé quién es tu novia. Pero de buena onda te puedo decir que no es bueno esto que hacés. Si de verdad la querés como decís, ¿por qué desconfiás?”.

A manera de cierre, también le dice: “¡Vamos, loco! Arriba esa autoestima”.

Quienes también se hicieron eco de este tuit son una serie de usuarios que se dirigen de manera indirecta a la novia de este chico.

"no es uff una Romina Malaspina pero la quiero" papi si tu novia no te parece el ser mas hermoso sobre la tierra entonces dejas de tener novia https://t.co/wjutHGJPu4 — ?a?al?uD83DuDCAB (@magaarigh) November 11, 2020

“no es uff romina malaspina pero la quiero” jajfjjs amigo tu novia te tiene q parecer la piba más lindo y hermosa del mundo https://t.co/u5baej4C6v — camila (@camippalacios) November 11, 2020

lo peor es que todo bien con lo que le contestó el chico, pero NINGUNO DE LOS DOS le pareció mal lo de la comparación con romina malaspina... https://t.co/zRBqdU70wU — Juli (@julivicente11) November 11, 2020

De hecho, la misma Malaspina también se expresó al respecto:

Pásenme el ig de la novia que la saco de party como se merece pa que se olvide del cabrón https://t.co/4ToIuAnPtL — Romina Malaspina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@romimalaspina7) November 11, 2020

Romina Malaspina: sus apariciones más recordadas

La primera vez que se la pudo ver a Romina Malaspina en televisión fue en el año 2015, cuando participó de una de las tantas ediciones del reality “Gran Hermano”.

No obstante, recién este año se dio a conocer de manera más masiva. Uno de los sucesos más recordados es cuando la conductora de Canal 26 apareció al aire con un top translúcido que generó una fuerte polémica tanto en medios como en redes sociales.

Según sus propias declaraciones, el de aquella ocasión fue el peor “papelón” de su vida y sintió mucha vergüenza al respecto.

Por otra parte, hace poco volvió a ser noticia cuando un youtuber le preguntó cuántos “me gusta” tendría que lograr en Twitter para acceder a una cita con ella. Romina Malaspina le respondió que un millón, cifra que el primero alcanzó con facilidad.

Romina Malaspina cumplió con su palabra y se reunió con Oscu, el youtuber en cuestión. La cita fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de éste.