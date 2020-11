¿Te imaginás cuál es? Un prestigioso diccionario eligió la "palabra del año"

La palabra “Lockdown” (que en países de habla hispana se ha traducido como “confinamiento”) fue destacada como la palabra del año por el conocido diccionario inglés Collins, que registró un aumento del 6.000% en su uso con respecto al 2019.



Collins define el bloqueo como “the imposition of stringent restrictions on travel, social interaction, and access to public spaces” (la imposición de estrictas restricciones a los viajes, la interacción social y el acceso a los espacios públicos), y su uso se ha disparado durante el último año relacionado a la pandemia del coronavirus.



El corpus del diccionario, que contiene 4.500 millones de palabras tanto de material escrito de sitios web, libros y periódicos, así como de radio, televisión y conversaciones, registró 4.000 casos de lockdown en 2019, contra más de un cuarto de millón en el presente año, según informó la agencia de noticias AFP.





“El idioma es un reflejo del mundo que nos rodea y 2020 ha estado dominado por la pandemia global -explicó Helen Newstead, una de las lexicólogas de Collins-. Hemos elegido lockdown como nuestra palabra del año porque resume la experiencia compartida de miles de millones de personas que han tenido que restringir su vida diaria para contener el virus. El lockdown ha afectado la forma en que trabajamos, estudiamos, compramos y socializamos".



Y agregó: "Con muchos países entrando en un segundo lockdown, no es una palabra para celebrar, pero es, quizás, una que resume el año para la mayor parte del mundo".





Otras palabras relacionadas con la pandemia como coronavirus, distanciamiento social, autoaislamiento y licencia estaban en la lista del diccionario de las diez palabras principales. También lo era el término “key worker” (trabajador esencial). Según Collins, el uso de “key worker” experimentó un aumento de 60 veces durante el último año, lo que refleja “la importancia atribuida este año a las profesiones consideradas esenciales para la sociedad”.