Viral: el tierno perrito que lucha para no dormirse en un metro

Fue el mismo dueño del animal quien decidió grabar al perro resistiéndose al sueño.

De hecho, la recopilación de imágenes del can tratando de no dormirse cautivó a los usuarios de la red. Porque su dueño lo editó de una forma muy tierna, hasta usó una linda canción: Billy Joel Just The Way You Are y con eso conquistó a los usuarios de TikTok como de Twitter.

Este perro también se deja ver lamiendo cariñosamente a su compañero, que lo lleva colgado en la espalda, o disfrutando de los mimos que recibe por parte de un grupo de niños durante el trayecto.

Max tiene su propia cuenta verificada en TikTok y con este video ya cosechó 40 millones de 'me gusta' de los 2,3 millones de seguidores que aman a este animal.