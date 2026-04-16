Adiós al olor a orina de perro: cómo limpiar alfombras y sillones sin esfuerzo

Trucos caseros y efectivos para eliminar el olor a orina de perro en alfombras y sillones y dejar la casa limpia y sin rastros desagradables.

Eliminar el olor a orina de perro en alfombras y sillones puede ser complicado, pero no imposible. Lo importante es actuar rápido. Cuanto más tiempo pasa, más se impregna en las fibras y más difícil es sacarlo. El primer paso siempre es absorber bien la zona con papel o un paño seco, sin frotar, solo presionando.

Una de las soluciones caseras más utilizadas es la mezcla de vinagre blanco con agua. Se prepara en partes iguales y se aplica sobre la zona afectada. El vinagre ayuda a neutralizar el olor y también actúa como desinfectante suave. Se deja actuar unos minutos y luego se seca con un paño limpio.

Los cachorros pueden orinar en cualquier superficie hasta que se los adiestre Foto: Archivo Orina de perro en sillones. Archivo

Después del vinagre, se suele usar bicarbonato de sodio. Se espolvorea sobre la superficie todavía húmeda o ya seca, y se deja reposar varias horas. El bicarbonato ayuda a absorber los olores que quedan en las fibras. Luego se retira con aspiradora. Este método es muy recomendado para alfombras y tapizados.

En el caso de sillones, es importante no empapar demasiado la tela. La humedad excesiva puede llegar al relleno y empeorar el problema. Por eso se recomienda aplicar la mezcla con un rociador suave y secar bien, incluso con ventilación o aire libre si es posible.