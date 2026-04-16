Adiós al olor a orina de perro: cómo limpiar alfombras y sillones sin esfuerzo
Trucos caseros y efectivos para eliminar el olor a orina de perro en alfombras y sillones y dejar la casa limpia y sin rastros desagradables.
Eliminar el olor a orina de perro en alfombras y sillones puede ser complicado, pero no imposible. Lo importante es actuar rápido. Cuanto más tiempo pasa, más se impregna en las fibras y más difícil es sacarlo. El primer paso siempre es absorber bien la zona con papel o un paño seco, sin frotar, solo presionando.
Una de las soluciones caseras más utilizadas es la mezcla de vinagre blanco con agua. Se prepara en partes iguales y se aplica sobre la zona afectada. El vinagre ayuda a neutralizar el olor y también actúa como desinfectante suave. Se deja actuar unos minutos y luego se seca con un paño limpio.
Después del vinagre, se suele usar bicarbonato de sodio. Se espolvorea sobre la superficie todavía húmeda o ya seca, y se deja reposar varias horas. El bicarbonato ayuda a absorber los olores que quedan en las fibras. Luego se retira con aspiradora. Este método es muy recomendado para alfombras y tapizados.
En el caso de sillones, es importante no empapar demasiado la tela. La humedad excesiva puede llegar al relleno y empeorar el problema. Por eso se recomienda aplicar la mezcla con un rociador suave y secar bien, incluso con ventilación o aire libre si es posible.
Si el olor a orina es antiguo puede que los métodos caseros no sean suficientes
Si el olor es muy fuerte o antiguo, los métodos caseros pueden no ser suficientes. En esos casos, los limpiadores enzimáticos son una buena opción, ya que descomponen las moléculas de la orina en lugar de solo cubrir el olor.
Por último, el secado es clave. Dejar ventilar, usar sol indirecto o incluso ventiladores ayuda a eliminar la humedad y evita que el olor vuelva. Repetir el proceso si es necesario suele ser parte de la solución, sobre todo en manchas viejas.