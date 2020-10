De qué se trata la "tasa covid" que tendrán que pagar quienes vacacionen en la Costa

Con protocolos de seguridad consensuados y múltiples reuniones sectoriales para hacer realidad las vacaciones de verano 2021 en el contexto de la pandemia de coronavirus, las ciudades de la costa bonaerense se preparan para recibir a los turistas. Eso sí, varias de ellas los esperarán con un "plus" de acceso.

Por ejemplo Pinamar le va a cobrar a cada uno de los no residentes que ingresen a su territorio una tasa de $100 por persona que destinará directamente al plan de lucha contra el covid-19; puntualmente para pagar a los médicos que lleguen por la temporada.

El intendente Martín Yeza confirmó que se municipio definió el cobro a los turistas como "obligatorio", no obstante aclaró que si algún visitante se niega a pagarla "no vamos a perseguir a nadie”. El funcionario aclaró que para ingresar a esa ciudad no se pedirá hisopado.

Cada turista que llegue a Pinamar deberá llenar un formulario para poder ingresar y en él tendrá la opción de pagar en el momento o al llegar a destino.

En Necochea, su intendente Arturo Rojas, dijo que está analizando un cobro similar y en la misma instancia se encuentra su par de Villa Gesell, Gustavo Barrara.

Por su parte, la popular Mar del Plata, no cobrará ningún tipo de tasa o plus a quienes la elijan porque es la que cuenta con los hospitales de mayor complejidad.

Según anunció el gobernador Axel Kicillof al lanzar oficialmente la temporada de verano, explicó que dado el particular marco de emergencia sanitaria por la pandemia en esta ocasión será "ampliada", comenzando el 1º de diciembre y extendiéndose hasta el 4 de abril.

Para tener en cuenta