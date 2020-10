La ciudad "rebelde" que puso su semáforo sanitario en rojo

Tandil anunció que desde mañana pasará a estar en "Estadío Rojo" para enfrentar la pandemia de coronavirus, a partir de la determinación adoptada por el Comité de Seguimiento del covid-19 que funciona desde que ese municipio bonaerense decidiera hace dos meses desacoplarse del esquema de fases dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof.

La medida adoptada tras evaluarse la situación sanitaria y los principales indicadores, regirá en principio hasta el 28 de octubre, publicó la agencia de noticias Télam. A la vez, las autoridades municipales renovaron su pedido a la comunidad de extremar las medidas de prevención individual, y reducir al máximo la circulación y movilidad.

La entrada de Tandil al “Estadío Rojo” implicará que a partir de mañana a las 21 horas, los comercios y actividades esenciales y no esenciales podrán funcionar con los protocolos correspondientes en la franja horaria de 8 a 20, garantizando la distancia entre personas y el cumplimiento estricto de todas las medidas de prevención.

Por su parte, los locales del rubro gastronómico (bares, restaurantes, cervecerías, pubs, etc) solo podrán desarrollar sus actividades en la modalidad take away o delivery y exclusivamente con mesas ubicadas al aire libre, hasta las 24. Cabe recordar que los espacios cerrados de este tipo de locales no podrán funcionar.

#Tandil en Estadio rojo

uD83DuDC49A partir de la determinación del Comité de Seguimiento del #coronavirus

uD83DuDC49Desde el miércoles 21

En esta instancia es fundamental extremar las medidas de prevención individual y reducir al máximo la circulación y la movilidad. pic.twitter.com/gJXHo8kM8C — Municipio de Tandil ADN (@GobiernoTandil) October 20, 2020

Según las recomendaciones efectuadas por el Comité de Seguimiento tandilense, podrán continuar las actividades de gimnasios y natatorios con número reducido de personas y cumplimiento de los protocolos aprobados, así como las actividades en clubes al aire libre. En tanto, las reuniones y encuentros sociales de cualquier tipo continuarán prohibidas también en espacios públicos.

Las salidas recreativas se podrán realizar de lunes a sábado, de 9 a 18, de manera individual o por parte del grupo conviviente exclusivamente.

De todas formas, las autoridades explicaron que “la recomendación fundamental es que la ciudadanía permanezca en sus domicilios y salga solo para lo estrictamente necesario”. “Como está sucediendo en toda la región, y en el país, estamos pasando las semanas más críticas de la pandemia, lo que hace imprescindible redoblar la responsabilidad individual y el cuidado de cada uno de nosotros y de toda la comunidad” detallaron.