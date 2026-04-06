De la cancha al restaurante: denuncian en Tandil a Navarro Montoya por una deuda millonaria

El exarquero de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya fue denunciado por una deuda millonaria en un conocido restaurante de la ciudad de Tandil y, según acusaron los damnificados, el exfutbolista habría dejado una saldo pendiente cercano a los $10 millones en el prestigioso lugar al que concurría de forma habitual mientras dirigía al Club Santamarina .

De acuerdo al relato de los propietarios, Navarro Montoya y parte de su cuerpo técnico comieron durante casi un año en el local sin abonar las consumiciones. “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio.

Conforme a la denuncia, en un primer momento, el exarquero explicó que pagaría más adelante y pidió confianza. Luego sostuvo que sería el club quien asumiría los gastos aunque, hasta el momento, nadie habría cancelado la deuda.

Con el correr de los meses, los tickets se fueron acumulando y en los comprobantes figuran las fechas, los montos, lo consumido y, al pie, la firma del exarquero.

“En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el Club Santamarina el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, expresó uno de los denunciantes.

La situación avanzó al punto de que en las próximas horas se radicará una denuncia penal y el abogado Ignacio Barrios será quien realice la presentación judicial por el delito de estafa.

“Contamos con los tickets, cámaras de vigilancia y testimonios que acreditan los hechos”, sostuvo el letrado.

Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante siete partidos oficiales y bajo su conducción, el conjunto tandilense obtuvo una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

Tras una campaña irregular, dejó el cargo en abril de 2025 y ahora, además de su breve paso deportivo, quedó envuelto en una polémica por la millonaria deuda denunciada.