Suba de precios en automóviles: momento crucial para asegurarlos

En los últimos meses en Argentina en relación al mercado de vehículos sucedieron muchas cosas sin lugar a dudas, desde nulas ventas hasta falta de stock por muchas operaciones realizadas en virtud de la amplia brecha que hubo entre dólar oficial y dólar paralelo. Al mismo tiempo, luego de que el mercado se “acomodó”, hubo subas en los costos de los autos tanto nuevos como usados, lo que impactó de manera directa también en los seguros, debida cuenta por un lado que ellos pueden tener un costo mensual mayor, y por otro, ganan mucha relevancia porque es fundamental contratar una cobertura que pueda responder ante los múltiples riesgos que se presentan al conducir.

Elección del seguro: el cómo elegir para tener buenas respuestas

Al momento de tomar la decisión de contratar una determinada póliza, el procedimiento es sencillo y sólo se debe presentar, generalmente tarjeta verde y su DNI, indicar su forma de pagar mes a mes y también que sobre su vehículo se haga una revisión técnica por parte de los peritos de la aseguradora, a los fines que se determine el valor por el que se asegurará el auto, se verifique si tiene algún equipamiento especial, entre otras cosas.

Ahora bien, previo a decidirse, son varias las cosas que cualquier persona debe tener en cuenta para pedir una póliza. Si bien son muchas las cosas por analizar, por ejemplo, es fundamental conocer en la ciudad en donde vivimos cuáles son las aseguradoras más conocidas, qué trayectoria tiene, si cuentan o no con respaldo financiero, qué demoran en dar las respuestas e indemnizaciones en caso de accidentes, entre otras cosas.

Con el crecimiento de ventas de autos y con las múltiples necesidades que los clientes en general pueden tener hoy en día, surge otra cuestión muy importante y es correctamente investigar cuáles son las alternativas distintas que están vigentes para asegurar un vehículo. Y es en ese momento en donde ingresa algo muy importante como es tener la posibilidad de cotizar el seguro de un auto online, porque a los fines de evitar salir de nuestro domicilio en virtud de las medidas sanitarias vigentes en Argentina, será la mejor forma para conocer cuáles son los costos que tienen los servicios, las formas de pago, las promociones y descuentos, si hay o no bonificaciones, y mucha más información que es elemental para elegir.

El mejor seguro: distintas propuestas según cada bolsillo

El seguro que va a ser más conveniente para un determinado vehículo puede variar de acuerdo a muchas cosas tales como precio, posibles costos de reparación, edad del titular asegurado, ciudad en la que vive, entre muchas otras cosas. Siempre la contratación de una cierta póliza va a depender mucho de lo que por mes pueda pagar cada cliente, es decir, desde las más básicas de responsabilidad civil hasta las más completas que cubren todos los riesgos, tienen franquicia, robos, auxilio mecánico, asistencia legal, entre otras coberturas.

Si bien es cierto que muchas familias tuvieron caídas de ingresos y algunas empresas no realizaron bonificación alguna, más allá de no usar el automóvil, es fundamental (y obligatorio por cierto según la Ley de Tránsito de la República Argentina) tener al menos contratada una cobertura de responsabilidad civil contra terceros. Este servicio es el que el específicamente se encarga de responder por todos aquellos daños que sean tanto físicos como materiales que se produzcan a otras personas.

Los costos actuales: lo que preocupa a muchos

Al momento de contratar una póliza, lo que generalmente ven los usuarios y más en estos momentos, es el precio. En Argentina sólo en el segundo trimestre hubo una disminución del PBI que se registró en aproximadamente 19,1%, alcanzando sin dudas que niveles históricos, por lo que se perdieron muchos ingresos de miles de familias. Atento a eso, muchos directamente optaron por dar de baja su póliza de seguro del auto, toda vez que durante varios meses ante el confinamiento, no pudieron salir de sus domicilios.

En Argentina, mantener un vehículo en estos momentos puede ser algo costoso, pero sin dudas que el seguro es algo que no se puede dejar de tener. No sólo por la posibilidad de recibir sanciones por parte de las autoridades, sino por el inmenso riesgo jurídico que puede conllevar tener un accidente y tener que responder con el propio patrimonio a terceros. Estudios determinaron que de lo que cuesta mantener un auto en el país por mes, el 30% representa el costo de una póliza. Por esa razón es que las compañías de seguros, aunque no todas, están comenzando a realizar bonificaciones, promociones, descuentos, planes especiales, entre otras ventajas para sus clientes.

Nueva normalidad: nueva necesidad

Como expresamos antes, el mundo de los negocios de cara al futuro va a cambiar luego de esta pandemia del COVID19 y el sector de seguros no va a ser la excepción. Se está pensando por parte de las empresas en comenzar a implementar modelos disruptivos, es decir, formas de trabajar que nunca antes se habían puesto en funcionamiento, con planes especiales, costos acordes, entre otras cosas, a los fines de volver a captar antiguos clientes y nuevos también. Desde la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) indicaron que en los últimos meses se pudo ver una importante contracción en el mercado asegurador, inclusive con la baja de pólizas vigentes. Por estas razones es que las aseguradoras están analizando otorgar planes por kilómetros, por ejemplo, para que se pague acorde al uso que se le da al vehículo.

De la mano de nuevos planes según las nuevas necesidades, los empresarios del sector saben que tendrá suma importante de cara al futuro comenzar con cambios a los fines de innovar en los procesos de contratación de seguros, para que de esa manera pueda ser una experiencia 100% digital, que es lo que más quieren los clientes en general en la actualidad. A su vez, algo que se está pensando y que pocas instituciones aseguradoras lo están ofreciendo es el de cubrir, por el mismo precio del seguro del auto, alternativas de movilidad de los clientes tales como motos, bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos, entre otras.