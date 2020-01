SUBE: lo que los usuarios todavía no saben sobre la nueva tarjeta

Casi todas las líneas de transporte público en Mendoza ya cuentan con los equipos necesarios para aceptar el pago del boleto con la tarjeta SUBE que habrá de reemplazar a la aún vigente Red Bus. Sin embargo, aún quedan usuarios que no iniciaron los trámites para obtener el nuevo plástico y entre los que ya los realizaron todavía hay muchos que siquiera hicieron uso el mismo.

Desde que comenzó la etapa de transición entre un sistema y otro el lunes 9 de diciembre de 2019 -en rigor, los registros se llevan adelante desde el 4 de noviembre- ya se entregaron aproximadamente 90 mil tarjetas SUBE, todas de forma gratuita. Sin embargo, todavía no es posible utilizarla en todas las líneas del sistema intermodal de transporte público Mendotran y eso hace que muchos se resistan hacer uso del nuevo método de pago.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informan que la SUBE ya se puede utilizar completamente en las líneas de los grupos 200, 300, 400, 500, 600 y 800. Del grupo 100 aún resta la adaptación del Metrotranvía, que debería llevarse a cabo esta semana. Por otro lado, los grupos 700 y 900 actualmente admiten Red Bus como único medio de pago, una situación que se revertiría, de acuerdo a la programación oficial, antes de que termine enero.

Problemas para mañana

Si bien desde la cartera de Servicios Públicos se preveía que estos meses fueran de transición y por ello se dispuso que hasta marzo inclusive se pudieran usar ambas tarjetas -Red Bus y SUBE-, lo cierto es que tanto en los puestos de carga como en las paradas y dentro de los colectivos el clima parece ser de total indiferencia respecto al tema.

"No tengo idea, todavía no consulté nada", confiesa un usuario del grupo 600 el ser consultado sobre la tarjeta SUBE. "Supongo que más adelante, cuando nos digan que la Red Bus no se pueda usar más, voy a ir a sacármela".

En los puestos de carga esta dilatación del traspaso definitivo de un sistema al otro también se hace notar. En uno de los kioskos de calle Rioja, en Ciudad, que prestan servicio de carga para ambas tarjetas lo números hablan por si solos: mientras el sistema de Red Bus registra movimientos de $50.000 diarios, el de SUBE no supera los $3.000.

Los agentes de atención al usuario responden consultas respecto a la nueva tarjeta.

Arriba de los colectivos el escenario es el mismo: mucha Red Bus, poca SUBE. "En todo el día subirán (con SUBE) veinte personas, treinta como mucho", dice Mauricio, chofer de uno de los minibuses diferenciales que van de Ciudad a Maipú.

Por las dudas, desde Servicios Públicos anticiparon la posibilidad de que la fecha límite para el uso de Red Bus se corra más allá de marzo, a fin de evitar los problemas que ocasionaría un vuelco masivo de último momento de todos los usuarios que aún no abandonaron Red Bus al sistema de SUBE, algo que es probable que recién suceda cuando estos adviertan que el saldo no puede ser transferido entre una tarjeta y otra. La intención de esta eventual prórroga sería, precisamente, evitar que quede una enorme cantidad de tarjetas abonadas con dinero inutilizable.

Mirá el video y escuchá a kiosqueros, choferes y usuarios contar sus experiencias con la nueva tarjeta.