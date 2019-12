SUBE: las claves del sistema que regirá la semana próxima

Fue un año de grandes cambios para los usuarios de transporte público en la provincia. El 2 de enero de 2019 fue recordado en todos los diarios de Mendoza como el primer día del nuevo sistema intermodal, Mendotran, impulsado por el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema, y que durante los meses siguientes cosechó tantas críticas como elogios. Ahora, a tan 31 días de cumplirse el primer aniversario de su implementación, se anunciaron nuevos cambios que regirán desde el lunes 9 y que avanzaran en el traspaso definitivo de la tarjeta local Red Bus a la SUBE, de alcance nacional.

Los detalles sobre esta transformación del método de pago del boleto de colectivo los brindó este lunes el gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el secretario Mema -que mantendrá su cargo durante la gestión del gobernador electo, Rodolfo Suarez- desde el cuarto piso de Casa de Gobierno. Allí indicaron que a partir del próximo lunes se podrá utilizar la tarjeta SUBE y convivirá, por un período determinado, este nuevo sistema con el ya conocido Red Bus.

"Se trata de un periodo de prueba para calibrar posibles fallas que surjan con la puesta en práctica de este nuevo sistema", explicó Mema y aclaró que una vez analizados los resultados de esta etapa desde el Gobierno darán a conocer la fecha en la que la tarjeta SUBE habrá de convertirse en el único medio de pago.

Se estima que la fecha a partir de la cual la transformación a SUBE sea total y entonces ya no se permita el uso de Red Bus llegará recién en marzo, pero por el momento no hay información oficial al respecto. Entre tanto, Mema especificó que si bien habrá colectivos con el lector de la nueva tarjeta habilitado, también continuarán circulando, en estos primeros días, unidades en las que solamente se podrá pagar con Red Bus. Por este motivo el secretario aclaró que hasta que no se confirme la conversión definitiva del sistema, los usuarios de transporte público deberán seguir portando su antigua tarjeta a fin de poder adquirir el pasaje.

"Si el colectivo no recibe SUBE hay que pagarlo con Red Bus", contestó Mema al ser consultado sobre cómo deberán actuar aquellos pasajeros que a pesar de haber hecho los trámites correspondientes para la adquisición de la nueva tarjeta, se encuentren con una unidad sin el lector indicado para la utilización de la misma.

Por su parte, el ministro Dietrich hizo hincapié en la inversión en tecnología realizada para llevar más facilidades y beneficios a los usuarios del transporte público. “Estamos incorporando un sistema para que la tarjeta esté en el teléfono y con el aparato se pueda apoyar y hacer el pago con el móvil”, dijo, y agregó: “Hoy, todo el sistema de carga digital con los teléfonos Android se realiza de una manera absolutamente digital”.

Según se declaró en la conferencia, la SUBE tendrá un costo de $90 y con su pago se incluye un saldo "negativo" de $54 el cual podrá ser utilizado en caso de que la carga abonada llegue a $0 y servirá para alertar a aquellos que olviden proveer de crédito su tarjeta a tiempo.

Entre otros beneficios, la SUBE además permite la pre-carga de la tarjeta a través de clientes bancarios. Aún así, es pertinente aclarar que la misma debe ser validada en un puesto habilitado para su utilización.