La Corte decide si revisa la sentencia de Petean Pocoví

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de apelación ante la Suprema Corte de Mendoza de la condena de Sebastián Petean Pocovi (35), el guía de montaña condenado a prisión perpetua en el primer juicio por jurado que se realizó en la provincia. El 25 de mayo de 2018, Petean apuñaló a su pareja y huyó a toda velocidad hacia alta montaña en su camioneta. En la huida, el guía de montaña atropelló y mató a dos policías e intentó atropellar a otros tres uniformados.

La defensa de Petean Pocovi, a cargo de Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, sostuvo que la Fiscalía utilizó pruebas que no habían sido acordadas para "contaminar al jurado" y reclamó que "no se siguieron las instrucciones del juez ténico".

"La prueba que se produjo durante el juicio fue mal valorada por el jurado. Además, hubo una utilización de material impropio por parte del Ministerio Público Fiscal. Habíamos quedado en no utilizar fotografías y mostraron una foto de la señora Seser (la pareja de Petean) en el hospital con los intestinos afuera", aseguró Magdalena.

En el mismo sentido, Vaira Leyton sostuvo que "el jurado deliberó muy rápido y no tuvieron en cuenta las instrucciones del juez técnico" y agregó: "No tuvieron en cuenta que Petean tenía una cantidad de droga impresionante en sangre y que era perseguido por toda la policía de Mendoza. No quería huir para quedar impune. Es un guía de montaña que cometió todos los errores de su vida ese día. Estaba drogado, acorralado y quería seguir en libertad. Siempre dijimos que es culpable, pero se intentó agravar lo más que se pudo el tipo penal y contaminar al jurado".

El fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, defendió el accionar del Ministerio Público Fiscal y destacó que la defensa "no tiene ningún argumento jurídico para apelar la sentencia". "Se cumplió con todo lo estipulado por la ley para el juicio por jurado. El jurado actuó conforme a su íntima convicción. Se respetó el debido proceso correspondiente y el tribunal popular se expidió en base a los hechos", aseguró Guzzo.

Y completó: "Nunca utilizamos prueba no rendida a la defensa durante el juicio. Las fotos fueron aportadas por la propia víctima. No se ha violado ningún derecho que impidiera la defensa, por lo cual el recurso de apelación debe ser rechazado".

Tras escuchar los argumentos de las partes, los ministros de la Corte Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio se retiraron a deliberar para decidir si la condena de Petean Pocoví debe ser revisada o no. Se espera que la decisión final se conozca la próxima semana.