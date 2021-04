Padre e hija: ¿cómo es la relación entre Thomas y Meghan Markle?

Desde que se comprometió con el príncipe Harry, Meghan Markle y su padre, Thomas, tienen una relación distante, llena de enojos y resentimientos.

Si bien nunca fue tan unida como sí lo es con Doria Ragland, su madre, todo empeoró cuando la actriz ingresó a la Familia Real.



"Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una familia real moderna", la biografía escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand y publicada en el 2020, afirma que Thomas Markle dijo que ya no confía en Meghan y que la considera una persona "mentirosa, manipuladora y llena de engaños".

Pero según las fuentes cercanas, fue él quien rompió la confianza de su hija.

¿Cuándo comenzó la mala relación?

La pelea comenzó públicamente en 2018, cuando se conoció que Thomas Markle no llevaría al altar a Meghan, ni iría a la boda y el motivo data de los meses previos al gran día.

El hombre empezó a revelar detalles de la vida de Meghan y la Familia Real a sabiendas que la Corona británica es muy reservada de lo que pasa puertas para adentro del Palacio de Buckingham.



Todo explotó en mayo de 2018, días antes de la boda, cuando Thomas Markle posó para un paparazzi a cambio de dinero.

En las fotos finge no saber que está siendo fotografiado por los paparazzi en un cibercafé en México mientras lee "Images of Britain" (Imágenes del Reino Unido), que recorre lugares turísticos británicos.

En las otras fotos, Thomas Markle aparece caminando con el libro en brazos y luego posando frente a una computadora mirando noticias online sobre el casamiento real y la foto del compromiso de Harry y Meghan en la pantalla de la computadora.



Por estas fotos le pagó 135.000 dólares a Jeff Rayner, un periodista de Los Ángeles, pero le salió mal: las cámaras de seguridad del cibercafé mostraron al fotógrafo y a Thomas ensayando.

La noticia humilló a Meghan y generó enojos dentro de la Realeza, pero nunca le retiraron la invitación al casamiento.



Los verdaderos motivos de la ausencia de Thomas Markle a la boda real

En 2017, cuando Harry y Meghan disfrutaban su compromiso, Thomas Markle era buscado por la prensa, lo invadían y lo esperaban en la puerta de su casa de Rosarito Beach, en Baja California. La seguridad de la Corona, el equipo de comunicación real, su hija y su futuro yerno le dieron estrictas órdenes de no hablar con nadie ni revelar información privada.



Si bien al principio lo cumplió, finalmente Thomas hizo el pacto con Jeff Rayner para aparentar que estaba emocionado por el casamiento. Cuando salieron a la luz, el hombre le mintió a Harry diciendo que las fotos fueron efectivamente robadas y cuando se conoció la verdad generó ira dentro del Palacio. Instagram @sussexroyal



Meghan lejos de enojarse estuvo varios días tratando de comunicarse con él diciéndole que lo quería y que no iba a cambiar la relación entre ellos. Preocupada por su salud, le pidió que viajara a Londres para cuidarlo y protegerlo de la prensa tal como hizo con su madre Doria.



Pero Thomas Markle nunca le respondió y no le devolvió las llamadas a su hija. "Habría estado en la boda si los medios de comunicación lo hubieran dejado en paz como se les pidió. Y no hay ningún argumento de interés público que justifique la intromisión en la vida privada de Thomas Markle", dijo una fuente cercana a la pareja a los autores de la biografía.



La noche anterior a la boda, Meghan le envió a su padre un último mensaje mientras estaba sentada en la bañera hablando con una amiga por FaceTime: "No puedo estar sentada toda la noche presionando enviar".

Vínculo roto

La relación de Meghan Markle y Thomas Markle, nunca volvió a ser la misma. "Nuestro padre ni siquiera estaba en su casa. Estaba en el hospital y su teléfono estaba apagado. Por eso no respondió, no hay forma de que pudiera haberlo hecho. Nuestro padre la llamó muchas veces antes de la boda tras cometer el error de hacer esas fotos, pero fue ignorado", reveló tiempo más tarde el hermanastro de la actriz, Thomas Jr. Instagram @sussexroyal



Ella nunca lo perdonó por ausentarse a su casamiento y le escribió una carta diciéndole que "le rompió el corazón en mil pedazos".

Al no perdonarlo, en vez de enfriar la situación y dejar que pase el tiempo, Thomas se paseo por todos los medios de comunicación hablando mal de su hija y de la Realeza. Incluso, es el día de hoy que no conoce a su nieto Archie.



Ahora, recurrirá a la Justicia para obligar a su hija a presentarle a su nieto. "Solo quiere abrazar a ese niño una vez. Quiere morir como un hombre feliz. Ya ha tenido suficiente", afirmó Thomas Jr.