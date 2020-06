La nieta de Mirtha Legrand íntima en las redes: ¿cómo pasa Juanita la cuarentena?

"Salud por esta cuarentena, que yo no la aguanto más. ¡Te juro que no la aguanto más! Estoy hiper mega requete requete contra sensible en este mundo y en este universo perfecto!", dice Juanita Viale en un video que da vueltas por Tiktok y que son fragmentos de un vivo que la nieta de Mirtha Legrand hizo en Instagram el viernes pasado.

La charla, que fue con Goyo Degano -uno de los músicos de la banda indie pop Bandalos Chinos- fue súper relajada y buena onda, y seguidores de Juana y algunas páginas que arman collages divertidos tomaron los brindis de la ahora conductora del mítico "Almorzando con Mirtha Legrand" y los viralizaron.

La actriz lleva adelante el programa de la Chiqui, pues al ser persona de riesgo Mirtha se encuentra confinada realizando el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, la comunicación con su abuela es constante a través del teléfono y redes sociales como Whatsapp: "Ella me da su opinión cada vez que termino un programa", ha contado Viale.