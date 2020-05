Muy gracioso: la hija de Susana parodió a su mamá en Tik Tok

Aunque Mecha siempre se mantuvo bajo perfil y tuvo una casi nula exposición pública, durante estos días se animó a jugar en Tik Tok y lo hizo imitando su mamá.

Mecha Sarrabayrouse realizó una inesperada parodia de la histórica conferencia de prensa en la que su madre confirmó que estaba separada de Huberto Roviralta, en 1988.

En el video se la ve a Mecha sosteniendo un micrófono, como si ella estuviese hablando en conferencia de prensa, y se escucha el audio original de las declaraciones de su madre, mientras ella acompaña con la mímica de su boca:

“Fue una discusión de cosas privadas inherentes a un divorcio, a una separación. Huberto me empujó, trató de agredirme, y yo me defendí y le tiré un cenicero”, dice.

Aquella histórica conferencia de prensa de Susana data del año 1988. Por aquel entonces, a diez años de su casamiento con Roviralta, volvió de un viaje en Miami y se dirigió a la mansión de Barrio Parque que compartía con su marido. Muchos periodistas ya se encontraban allí, anticipándose al final anunciado.

Cerca de las 10 y media de la mañana llegó la diva a la propiedad, a bordo de su Mercedes Benz con vidrios polarizados. Las cámaras registraron sus gritos ni bien ingresó: “¿¡Cuándo te vas a ir de acá, hijo de puta, ladrón!?”

Instantes después Roviralta salió a la vereda con la nariz ensangrentada, evidencia de la pelea que quedó registrada y se repitió por todos los canales durante días.

Policía, amigos de Susana, más prensa y su médico personal, Alfredo Cahe, circularon durante toda la jornada por las inmediaciones de la propiedad de la diva. “Ustedes conocen el problema. En el estado de ánimo de ella es normal. La mediqué y a él le puse una curita en la nariz”, contó el profesional.

En la famosa conferencia de prensa, la conductora se mostró muy enojada y reveló algunos detalles más de la discusión, aunque tampoco profundizó demasiado. Además de las declaraciones que hoy fueron reproducidas por su hija, Susana había dicho: “Cuando mostró su cara ensangrentada… No sé por qué lo hizo. Me pareció vergonzante. Hace muchos años que trato de salvar mi pareja y sufriendo ciertas… No sé si humillaciones es la palabra, pero tratando de mejorar la convivencia y, bueno, no se pudo”.

“¿Las humillaciones tienen que ver con esas imágenes en las que apareció Roviralta rodeado de una mujer?”, le preguntó un periodista. “Sí, suponete, las infidelidades”, respondió Susana.

Ante la consulta sobre si cree que Roviralta “busca unos pesos y nada más”, ella indicó: “No lo sé. Sería muy triste pensar eso, pero quizás sea eso. No existió nunca un contrato prenupcial”.