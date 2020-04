Cuatro cócteles fáciles para preparar en el hogar y compartir con amigos y familia de forma virtual

El placer de compartir una bebida es uno de los actos sociales más comunes en todo el mundo. Pero, ante el estado, las clases, eventos culturales, bares y boliches, quedaron suspendidos con el fin de preservar la salud de todos los argentinos. En este nuevo contexto es necesario generar nuevas formas de encuentro y entretenimiento para hacerle frente a la imposibilidad de salir. Crecen las reuniones virtuales y las propuestas de actividades para hacer dentro de casa.

En este sentido, Juan Luciani, Brand Ambassador de la familia Carpano y Martín Olivera, Brand Ambassador de Fernet Branca Argentina, Sernova y Borghetti, proponen tips y tragos con los elementos que habitualmente se encuentran en casa. Compartir con uno mismo o con amigos de forma remota disfrutando de un buen cocktail desde la comodidad del hogar, sin olvidar la importancia del consumo responsable y de las cantidades y medidas acordes a una vida saludable, ya que cualquier bebida alcohólica que se bebe en exceso es perjudicial para la salud.

A modo de breve introducción a la coctelería, Juan Luciani cuenta que hay cuatro tipos de tragos: batidos, cuando amerita el uso de una coctelera, refrescados, que es el método más común para elaborar cócteles clásicos y es cuando se utiliza un vaso de composición donde el cóctel se sirve frío pero sin hielo (como el Manhattan) o que luego de ser refrescado se sirve en un vaso corto con hielo nuevo (como el Negroni), licuados, que implica uso de licuadora y los directos o construidos, que se hacen directamente en el vaso. Éste último es el más apropiado para iniciarse en el mundo de la coctelería ya que “los insumos que se usan tienen habitualmente la misma densidad, entonces basta con tomar un vaso, colocar un ingrediente sobre otro y luego mezclar fácilmente con una cuchara, algo que podemos hacer todos en casa sin necesidad de elementos específicos”, cuenta Luciani.

Sea en un bar o en el hogar, buscar el equilibrio es clave a la hora de elaborar un cóctel, utilizando una base alcohólica, una dulce, como azúcar, almíbar o miel y algún jugo cítrico, esta es casi una regla a la hora de preparar un cóctel. En este sentido, Martín Olivera comparte: “una frase muy conocida que nos ayuda a saber cómo preparar un cóctel equilibrado es "Sour, Sweet, Strong and Weak" que significa ácido, dulce, fuerte y débil, siempre hay que tener en cuenta esta regla para que el cóctel sea equilibrado”. Olivera además, aconseja que “debemos cuidar la cantidad de alcohol que tengan nuestros tragos cuando los preparamos, primeramente para tener un consumo responsable y segundo para poder disfrutar de varios cócteles”. Por último, es importante contar con insumos frescos y recién elaborados, esto mejorará el resultado del trago.

En coctelería como en gastronomía, la higiene es fundamental. Y, en estos momentos particulares de coronavirus, más aún. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar esta tarea, lavar cada utensilio e insumos que se utilicen y no compartir los vasos, son algunas de las recomendaciones clave. Para la preparación de cócteles, tragos largos, etc, es conveniente contar con vasos y copas adecuados, por lo que este es un buen momento para usar cristalería que habitualmente se guarda para momentos especiales: ¿qué momento más especial que éste? En caso de no contar con vasos específicos, no hay problema, cada cual podrá hacer su versión.

Por que lo cierto es que las recetas varían en función de quien las ejecute y, con este punto de partida, cada uno puede realizar pequeñas variaciones y son éstas las que hacen que cada cóctel sea un mundo en el que se pueden adivinar tendencias, pensamientos y costumbres. ¡A probar estas recetas en casa!

1-BRANCAMENTA JULEP

2 partes de Branca Menta

1 parte de jugo de limón

1 parte de almíbar neutro

3 ramitas de menta

Modo de preparación:

Colocar todos los ingredientes en una coctelera llena de hielo, batir y servir en un vaso Julep, llenar de hilo picado y decorar con menta.

2- MINT TONIC

40% de Branca Menta Ricetta Italiana

60 % de agua tónica

1 gajo de lima

1 ramita de Menta

Modo de preparación:

Colocar hielo en un vaso bombé. Agregar el Branca Menta Ricetta Italiana y el agua tónica. Para terminar, decorar con una ramita de menta y un gajo de lima.

3- CARPANO CUP

20% de gin

30% de Carpano Rosso

50% de limonada casera o gaseosa lima limón

Decorar con un slice de pepino.

4- SERNOVA POMELO

• 40 % de Sernova

• 60% de Gaseosa de pomelo

• Rodaja de pomelo

Modo de preparación:

Colocar hielo en un copón de vino. Colocar el gin, el Carpano Rosso y la gaseosa lima limón. Mezclar todos los ingredientes con la ayuda de una cuchara. Decorar con una rodaja fina de pepino.

Modo de preparación del almíbar:

En una cacerola agregar agua y azúcar (misma cantidad de cada ingrediente), llevar a fuego medio hasta que pase el primer hervor. Una vez que pasa el punto de ebullición retirar del fuego y dejar enfriar. Luego reservar en un recipiente limpio en la heladera hasta su uso.