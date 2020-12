¿Por qué el mundo entero está hablando de Máxima de Holanda? Impuso su estilo como una verdadera reina

Máxima de Holanda otra vez causó furor, porque apareció con un look 10 que se impone en el mundo de la moda. La reina sabe que los accesorios son los que logran definir el look, y será por eso que se inclinó a la elección de un pintoresco sombrero que algunas fascinó, pero a otras no tanto.

Este polémico look lo usó para asistir al oficial Museo Spirit que reabrió luego de estar cerrado durante mucho tiempo.

Se trata de un vestido bicolor en color gris y amarillo súper vanguardista que combinó con una mascarilla gris y un sombrero topo. Además de unos guantes de cuero y grandes aros en color plateado.

La reina Máxima de Holanda siempre elige imponentes accesorios como los sombreros. Y creemos que tiene en su haber una amplia colección de diferentes diseños y colores que combina a la perfección con sus outfits reales.

¿Ya la viste?